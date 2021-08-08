Звездные страсти ⟩ СМИ сообщили об исчезновении Елены Степаненко и грустная новость про "уход" певицы Славы?

Певица Слава ушла ночью после ломки?

Несколько желтых изданий на этой неделе сообщили, что 41-летняя певица Слава "ушла ночью после ломки". Можно было подумать, что СМИ "похоронили" очередную знаменитость. Оказалось, что звезда просто хочет покинуть соцсети.

"Мне очень плохо, - написала она. - Очень долгое время два человека ломали меня и, видимо, достигли своей цели".

Решение Славы поддержали Лариса Гузеева, Гоша Куценко и другие звездные коллеги. Но к утру душераздирающий пост Славы пропал.

Что это было? Одно ясно - Слава жива и здорова.

Пропала Елена Степаненко

"Экспресс-газета" сообщает о пропаже 68-летней Елены Степаненко. Известно, что звезда пропала из соцсетей. Последняя публикация в Instagram датируется 15 августа 2020 годом. С тех пор свежего контента в аккаунте артистки не появлялось.

Поклонники сделали вывод, что эту страницу Степаненко завела, чтобы популяризировать собственное шоу. Напомним, программа "Еще не вечер!" начала выходить весной прошлого года на телеканале "Россия 1". Степаненко была его ведущей.

"Вокруг-ТВ" пишет, что артистка перестала отвечать на звонки и посещать светские мероприятия. Коллега артистки Клара Новикова отметила, что что пропасть Елена не могла. "Поехала отдыхать", - предположила она.

Известно, что артистка пропала сразу после развода. Напомним, суд поставил точку в истории Елены Степаненко и Евгения Петросяна в середине июня. Юмористы, которые прожили в браке почти 30 лет, завершили раздел имущества. К слову, опись его занимала почти тысячу листов, поэтому процесс был долгим.