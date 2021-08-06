После полуторагодичного перерыва круизные суда снова будут заходить в Рижский порт

Судно MV Artania с ~ 560 пассажирами на борту прибудет в Ригу из Таллиннского порта и во время круиза посетит еще несколько городов Балтийского моря, в том числе Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки, Таллинн, Гданьск и Киль и др. Все пассажиры на борту полностью вакцинированы от Covid-19. На борту судна, отправившегося в морской круиз 30 июля из Бремерхафена, пассажиры из 8 стран, в основном из Германии, но также из Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Швейцарии и Чехии.

Заботясь о стандартах безопасности для снижения риска распространения вируса Covid-19, с тем чтобы постепенно возобновить заход круизных судов в Рижский порт, Управление Рижского Свободного порта в сотрудничестве с Государственной пограничной службой Латвии, ССМП и ЦПКЗ разработало «План управления по снижению риска распространения вируса Covid-19», положения которого должны выполнять все круизные суда, прибывающие в Ригу. План предусматривает быстрый обмен информацией, превентивные меры и согласованный алгоритм действий для всех сторон в ситуациях как стандартных, так и связанных с различными уровнями риска. План управления подготовлен в соответствии с постановлениями Кабинета министров Латвийской Республики, на основе руководящих принципов Covid-19: «Руководство ЕС по эксплуатации круизных судов» и с учетом рекомендаций относительно безопасности круизных перевозок, разработанных ведущими организациями и ассоциациями, представляющими сектор международных круизных и морских перевозок.

«С начала глобальной пандемии Covid-19 круизная индустрия вместе с ведущими мировыми организациями здравоохранения интенсивно работали над разработкой устойчивой концепции, которая сделала бы круизный туризм самым безопасным способом путешествий, в том числе и с эпидемиологической точки зрения. Круизные лайнеры оснащены самыми современными системами вентиляции, постоянно проводится дезинфекция помещений и поверхностей, предлагаются регулярные измерениями температуры и даже лабораторные тесты на Covid-19. Перед посадкой экипаж и пассажиры должны предъявить соответствующие сертификаты Covid-19. Регулярные тесты, по крайней мере, один раз в неделю, являются обязательными для тех пассажиров и членов экипажа, которые не были полностью вакцинированы или переболели Covid-19. Круизные лайнеры готовы и к ситуациям, когда на борту обнаружен Covid-19 или другая инфекция: выделено достаточное количество кают для самоизоляции и/или карантина», - отметила Илзе Нелис, специалист по круизам Рижского Пассажирского Порта.

Круизное судно MV Artania имеет длину 231 м и ширину 32 м, максимальная вместимость - 1260 пассажиров и 537 членов экипажа. На 8 палубах судна находятся 600 кают, бассейн и кинотеатр.

В этом сезоне планируется еще несколько заходов круизных лайнеров в Рижский порт, если позволит эпидемиологическая ситуация в Европе.