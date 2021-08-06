Шойгу: в Риге есть центр, который готовит специалистов по информационным атакам

"Информация сегодня стала одним из видов вооружений.

В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создаётся информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране", - рассказал министр.

"Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам. Мы не готовим таких специалистов. Но существует в Европе нескольких центров, которые готовят таких специалистов из граждан нашей страны", - добавил генерал армии.

Министр пояснил, что такие западные центры следят за информационным пространством в интернете, выявляют тех, "кто ничего хорошего не пишет" и затем приглашают их на работу за стипендии.

"И это не единицы, это десятки (людей), которые каждый квартал штампуются", - уточнил глава Минобороны.