Светская Латвия ⟩ Мужчины рядом с Кристине Ополайс, Диной Зузане и Беатой Йоните. Кто они такие?

Дина Зузане и татуированный красавец

После развода Дину Зузане все чаще встречают в компании молодого татуированного красавца. Об этом пишет Privātā Dzīve.

Известно, что мужчину зовут Гатис Дрейманис. Журналисты отмечают, что на последних фото Зузане будто расцвела: охотно публикует фото в соцсетях, катается на яхте и наслаждается отдыхом в Вене.

Совпадение по геолокациям в были замечены у некого Гатиса Дрейманиса. "Советы по питанию не ко мне. Рекламы нет, скидок нет. #тебевсеможно", - написано в его профиле в Instagram.

С разговоре с представителями СМИ Дина Зузане подтвердила знакомство. Но они проживают в разных номерах и это можно проверить. Никаких романтических отношений между ними нет. Оказывается, Гатис - это водитель и телохранитель женщины. Мужчина выдержал испытательный срок и был принят на работу, хотя были и другие претенденты. Теперь Гатис сопровождает Дину и в путешествиях, помогает ей сесть в машину, открывает двери и носит чемоданы.

"Не вижу ничего такого в том, что он хорош собой. Почему у меня рядом не может быть такой мужчина?" - спросила она.

Напомним, 21 июля миллионер, владелец игорных залов и меценат Янис Зузанс официально развелся с Диной Зузане после 39 лет брака.

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Беате Йоните и сын Айнара Шлесерса

Бывшая советница Сандиса Гиргенса Беата Йоните встречается с сыном олигарха Айнара Шлесерса Эдвардом. Об этом пишет издание Privātā Dzīve.

Журналу Йоните не стала ничего комментировать, но в соцсетях она недавно делилась снимком с Эдвардом и эмоциональной подписью. Можно было догадаться, что влюбленные вместе уже год.

Как известно, Йоните ранее участвовала в выборах от партии KPV LV. В депутаты ее не выбрали, но она стала советницей экс-министра экономики Ральфа Немиро, а после Сандиса Гиргенса. Недавно Беата сообщила, что ее приняли в Оксфордский университет.

До того, как Йоните стала заниматься политикой, она была известна как инфлюенсер и модный блогер. Особенно остро Беату критиковали за видео, в котором она говорит, что много лет назад была поймана нетрезвой за рулем и пять суток провела "на седьмом небе".

Кристина Ополайс и 22-летний теннисист Стефанос Циципас

Не так давно появился слух, что латвийская оперная дива Кристина Ополайс состоит в отношениях с 22-летним теннисистом и миллионером греческого происхождения Стефаносом Циципасом.

Изданию Santa Кристине Ополайс указала, что журналисты немного переборщили, когда назвали ее и Стефана парой. Они даже обнаружили, что оперная дива и спортсмен жили в одном отеле. Но это было лишь совпадением. Хотя знакомство с Циципасом она не отрицает:

"Она было неожиданным и очень приятным. Стефан молодой мужчина с редкими личными качествами. Во-первых, он очень интеллигентный. Во-вторых, он хорош собой. В-третьих, он хорошо воспитан и у него доброе сердце. Он талантливый спортсмен... Я полагаю, что люди никогда не встречаются случайно. Все определяет энергия между людьми. Тогда все равно, кому сколько лет. Знаю, что я сама судьбоносная личность и не прихожу никому в жизнь случайно. Если человек приходит в мою жизнь, то остается в сердце и в голове. Начинается новый период. Так было и в Греции".

Напомним, в 2018 году распался семилетний брак Кристине Ополайс и дирижера Андриса Нельсона. После дива состояла в отношениях с американским тенором Джонатаном Тетельманом.