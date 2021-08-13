Как жыве Беларусь? ⟩ Запад VS Беларусь: кто в чьем доме режим шатал?

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Денис Мельянцов ФОТО: Из личного архива

эксперт Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов

О годовщине

То, что мы видели 9-го августа этого года – это демонстрация того, что никаких внутренних предпосылок для протестов нет, потому что даже в годовщину президентских выборов не было никаких заметных акций, которые внутри страны напоминали бы о прошлогодних событиях: не было ни одного пикета, ни попыток пикета возле Дворца независимости во время Большого разговора с президентом. Это говорит о том, что властям удалось протест подавить, однако внутренняя напряженность в стране сохраняется: общество явно разделено, есть протестные настроения, но благодаря действиям властей им не удается выплеснуться в какую-то политическую активность. Мероприятия властей – ликвидация НКО, аресты протестующих, проведение обысков и т.п., привели к тому, что никакой протестной активности не наблюдается.

Также итогом всех этих событий стало то, что Беларусь оказалась в изоляции на западном направлении. Это было предсказуемо, но на сегодняшний день эта изоляция достигла наивысшей степени, в сравнении со всеми предыдущими выборами и конфликтными циклами… Причиной этой изоляции стали не только сами выборы и столкновения между оппозицией и властями внутри страны, но и действия властей, которые разозлили Европейский Союз и США: например, посадка рейса Ryanair в Минске, что стало поводом для ужесточения санкций. Потому что тут вступила уже логика безопасности – ЕС и США почувствовали, что им угрожают.

Если подводить итого этого года, можно сказать, что власть победила – она удержалась, не получилось провести классическую цветную революцию в Беларуси. Наверное, главная причина в том, что белорусский политический режим серьезным образом отличался от политических режимов в Украине или Грузии, потому что тут сильная авторитарная власть, с сильным лидером, с сильными спецслужбами, а не гибридный режим. Поэтому методами протестов и мягкой силы победить эту власть не удалось. Можно сказать, что за этот год власть в Беларуси даже консолидировалась. Мы видели, что сразу после выборов не произошло никакого раскола элит. Власть провела чистку и в собственных рядах, и в рядах неправительственных организаций оппозиции. И она стала намного сильнее и сплоченнее. Это видно и по государственной пропаганде: государственная журналистика, и телевизионная и интернетовская, стала более активной и агрессивной, по сравнению с теми невнятными передачами, что были раньше – производят агрессивный и где-то интересный контент, местами на упреждение, появились новые яркие фигуры в государственных СМИ.

О большом разговоре с президентом

Большой разговор – это своеобразный формат общения Лукашенко не только с прессой, а своего рода производственное совещание, которое транслируется на всю страну: отчасти общение президента с его активом, отчасти с белорусскими и иностранными СМИ. На мероприятии присутствуют должностные лица, которые делают своеобразный отчет и комментируют и дополняют речь президента, там же присутствуют активисты пропрезидентские, эксперты… То есть это разговор для прояснения государственной политики, с тем, чтобы через СМИ донести ее до населения. Президент должен, как у нас говорят, заряд бодрости передавать. Плюс и для него это полезно – он чувствует аудиторию, видит, какие вопросы задают, какие акценты делают.

Симптоматично, что была очень жесткая риторика в отношении Запада, местами даже грубая по отношению к журналистам из международных СМИ. Такого уровня риторики не было уже давным-давно – я, наверное, могу припомнить только во второй половине 90-х годов, когда сразу после политического кризиса 96-го года, когда Лукашенко начал активно усиливать свою власть в стране, в 98-ом произошел так называемый дипломатический кризис в Дроздах, а также после событий в Сербии, когда он очень жестко критиковал Запад из-за войны в Косово. Сейчас уровень агрессивности примерно такой же. Это мессидж Западу за санкции: было четко сказано, что Беларусь не сдастся и Запад санкциями только усугубит ситуацию, что может привести к войне. Очень эмоциональная была риторика антизападная.

Второй момент – было много сказано про транзит власти. Судя по фактуре, которая там излагалась и общему фону и контексту, белорусская власть очень серьезно готовится к смене президента и всей этой системы. Активно обсуждается и конституция, и настройка тех институтов власти, которые есть в стране – каким образом будет сохраняться баланс между ними. Этому было посвящено много времени. Тема транзита власти обсуждается уже давно, с 2008 года. Но сейчас это обрело более четкие очертания.

К примеру, один из аспектов - это нейтралитет страны. Обсуждение происходило в таком ключе, что, мол, осталось это положение – стремление к нейтралитету, хотя на самом деле нейтральности по факту никакой нет, поскольку Беларусь является членом Организации Договора о коллективной безопасности, тесным союзником России. И это было бы нехорошим сигналом для России, если оставить в Конституции этот пункт. На что президент сказал, что Всебелорусское народное собрание этот нейтралитет поддержало, но он согласился с тем, что по факту его нет и мы являемся союзником России и будем выполнять обязательства по коллективной обороне, если нападут на нас или Россию. В итоге конституционная комиссия приняла решение, что в новой редакции конституции, которая пойдет к президенту, нейтралитета не будет. Но это не факт, что нейтралитет не вернется, потому что осенью предстоит вычитка документа самим президентом и все еще может очень сильно поменяться.

Также шла речь о том, как будут настроены органы власти и как будут друг друга балансировать. Потому что по новой конституции Всебелорусское народное собрание становится госорганом – раньше это был неформальный съезд, не отраженный в конституции. И усиливается роль Совета безопасности. Ходят разные слухи, что Лукашенко может стать после новых президентских выборов либо главой усиленного Совбеза, либо Всебелорусского народного собрания, которые будут балансировать всю систему и таким образом не потеряет власть. Сейчас идут дебаты и Лукашенко сказал, что сам он пока не знает, как все это будет настроено. Сам же черновик конституции пока еще очень сырой.

О санкциях

Секторальные санкции США практически полностью повторяют санкции ЕС: против калийной отрасли, нефтехимии и т.п., плюс персональные санкции. Естественно, это будет болезненно для белорусской экономики, но не фатально – потому что белорусская экономика на США не завязана: у нас небольшой оборот с США. Но тут может быть проблема со вторичными санкциями – США может прекратить работу с фирмами, которые сотрудничают с белорусскими подсанкционными предприятиями. Это будет серьезным ударом по экономике, но, в отличии от той же самой блокады Ирака или других государств, у Беларуси есть очень серьезный союзник в виде России, который в любом случае потери Беларуси таки или иначе компенсирует. Тут однозначно можно спрогнозировать, что если санкции сильно ударят по белорусской экономике, то Россия стопроцентно будет белорусской экономике помогать, но не просто так, а в обмен на большую политическую интеграцию. Т.е. эти санкции приведут не к краху белорусской экономики и режима, а к большему влиянию России. Насколько это планировали Евросоюз и США, сказать тяжело. Но по факту это произойдет.

Месседж от Лукашенко на встрече был, что этими санкциями Запад не заставит Беларусь сдаться. Это было сказано очень эмоционально, и в конце мероприятия было целое послание Западу: что они должны остановиться и одуматься, потому что своими действиями они могут спровоцировать не только локальный конфликт, но и мировую войну разжечь – из-за того, что пограничные инциденты могут перерасти в лобовое столкновение, за этим последует вступление России – ядерного государства, со всеми вытекающими последствиями. Можно сказать, что белорусские власти настроены решительно. Санкции же к изменению строя в Беларуси не приведут, они приведут только к увеличению российского влияния. Белорусская элита обозлена. Плюс, как любит повторять президент, Беларусь живет под санкциями больше времени, чем без них. Поэтому существуют компенсаторные механизмы: санкции для Беларуси вещь неприятная, но не фатальная.

О миграционном кризисе

Официальная позиция белорусских властей, озвученная на упомянутой встрече: литовцы провоцируют нас на стрельбу, потому что они подгоняют свои пограничные автомобили прямо к полосе и гонят мигрантов, а по инструкции пограничники вначале предупреждают голосом, потом стреляют в воздух, а далее – обязаны стрелять на поражение. И литовцы провоцируют, чтобы белорусские пограничники открыли огонь на поражение. Завяжется перестрелка, могут быть жертвы, потом это негативно будет освещено в СМИ… Пока белорусская сторона держится и не поддается на провокации – мигрантам оказывают помощь. Но мигранты едут же не в Беларусь, а чтобы попасть в Германию. Так что, мне кажется, поток будет продолжаться. И даже закрытие части авиарейсов из Багдада в Минск не сможет остановить весь поток: потому что из тех регионов летают и другие компании. А с исходом США из Афганистана пойдет большая миграционная волна через Россию, а с Россией у Беларуси нет границ, при этом Россия тоже заинтересована в том, чтобы ответить на западные санкции. Поэтому очевидно, что миграционный кризис только начинается.

И сейчас мы видим, как миграционный кризис накладывается на ковидную напряженность. Недавние события в Литве показали, насколько ситуация напряжена и накалена внутри страны и это несмотря на то, что миграционный поток в Литву был сравнительно небольшой – около пяти тысяч человек. Так что его увеличение в десять раз может иметь катастрофический потенциал для внутренней политики – вплоть до смены правящего режима в Литве и прихода к власти каких-то даже внесистемных партий. И эта турбулентность и непредсказуемость, скорее, будет сохраняться, чем снижаться. Особенно учитывая, что идет консолидация государств против западных санкций. Посмотрите на консолидацию Китая, России и Беларуси. Это взаимодействие будет нарастать, и учитывая антиковидное напряжение в государствах Евросоюза, это будет ослаблять правительства в странах ЕС.