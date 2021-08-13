Как жыве Беларусь? ⟩ Запад VS Беларусь: кто в чьем доме режим шатал?

RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре. Сегодня наш гость – эксперт Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов. Какие векторы обозначил А. Лукашенко во время Большого разговора с президентом? К чему приведет новый санкционный прессинг? Миграционный кризис удалось приостановить или это затишье перед бурей? Кто в чьем доме режим шатал: Запад в Беларуси или наоборот?
Минувшая неделя была знаковой и прошла под эгидой годовщины прошлогодних президентских выборов и несостоявшейся цветной революции. 9 августа глава страны подвел итоги в масштабном "Большом разговоре с президентом", который продолжался более 8 часов. США же, вкупе с Канадой, Великобританией и Швейцарией преподнесли к празднику подарочек с бантиком: новые жесткие санкции. Тем временем на границе бряцают оружием и гоняют нелегалов, кои теперь решили, что в Латвии им будут больше рады, чем в Литве. Литовцы же тем временем майданят – мигранты и новые ковидные ограничения расшатали нервы у населения, да и погоды нынче унылые и депрессивные.
Мы ждем перемен
В годовщину президентских выборов лидеры оппозиции подвели итоги борьбы за демократию, которая не останавливается ни на минуту, а мировая общественность оказала поддержку и словом, и делом.
Светлана Тихановская на брифинге 9-го августа напомнила, сколько кандидатов метили в прошлом году на пост президента - Сергей Тихановский, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало…, но все они оказались в тюрьме или вынуждены были бежать из страны.
"С помощью альтернативного подсчета в "Голосе" народ смог доказать: уже в первом туре за изменения проголосовали 56 процентов избирателей. И все, что происходит с тех пор, показывает: в сознании и в сердцах белорусов эти изменения уже произошли. Единственный, кто этого не понимает, – человек, проигравший выборы. Прошел год. Цена того, как он насильственно удерживает власть – огромна. Более 36 тысяч белорусов прошли через задержания, 610 человек признаны политическими заключенными, еще тысячи находятся за решеткой без вины. Более десяти человек погибли. Режим совершает преступления не только внутри страны, но и за ее пределами. Захват самолета RyanAir, поток нелегальных мигрантов на границе с Литвой, попытка насильственной высылки Кристины Тимановской с Олимпиады в Токио… За один год режим прошел путь от нелегитимного до террористического", - заявила демократический лидер.
И добавила, что народ противостоит этому каждый день: "Белорусы создают и поддерживают общественные инициативы, медиа и фонды солидарности, которые помогают протестующим и репрессированным". Упомянула добрым словом и западных партнеров: "В этом году у нас появилось много новых партнеров. Нас поддержало более 30 государств. Впервые ЕС, Великобритания и США на всех уровнях – от партий до высшего руководства – имеют общую позицию по кризису в Беларуси. Отдельно хочу выразить огромную благодарность Литве, она стала первой страной, которая так смело и решительно поддержала белорусов."
Не поскупились на слова поддержки и западные политики.
"Спустя год после выборов в Беларуси, которые не были справедливыми и свободными, стало ясно: 9 августа 2020 года стало поворотным моментом в истории страны. Целая страна находится в заложниках у Александра Лукашенко. Государственная власть, которая арестовывает своих граждан десятками тысяч за мирные протесты, запирает их, истязает и вынуждает их покинуть страну, утратила всякую политическую и моральную легитимность", — цитирует министра иностранных дел Германии Хайко Мааса Zerkalo.io. Он заверил, что Германия и ЕС продолжат поддерживать тех, кто борется за основные демократические ценности и права человека.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что: "Год назад надежды белорусских избирателей на свободные и справедливые выборы рухнули. Народ вышел на массовые мирные демонстрации протеста. Режим жестоко ответил. С августа прошлого года режим подавлял, преследовал и арестовывал мирных демонстрантов, оппозицию, журналистов и правозащитников. Швеция и ЕС будут и впредь четко требовать от Лукашенко прекратить насилие и преследование мирных демонстрантов, оппозиции и правозащитников. Все политические заключенные и произвольно задержанные, включая Протасевича и Сапегу, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Политически мотивированные обвинения должны быть сняты. Тем, кого вынудили покинуть страну, нужно позволить вернуться. Виновные в насилии и репрессиях должны быть привлечены к ответственности".
Санкции в подарок
Грянули и новые секторальные санкции, к которым активно призывала Светлана Тихановская во время поездки по заморским странам.
"Губительная деятельность белорусского режима и давние злоупотребления, направленные на подавление демократии и осуществление прав человека и основных свобод в Беларуси, включая незаконные и репрессивные действия, последовавшие во время фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года и после, в том числе устранение политической оппозиции и организаций гражданского общества, а также создание режимом угрозы для международных гражданских воздушных перевозок, представляют собой необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", — говорится в указе, подписанным Джо Байденом.
К санкциям присоединились Канада, Великобритания и Швейцария: они коснулись 23 физических лиц, а также 21 компанию и организацию – в первую очередь речь идет об основных экспортных отраслях.
Дмитрий Крук, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC, в интервью Deutsche Welle подчеркнул, что британские санкции существенно отразятся на экономике, так как большая часть экспорта белорусских нефтепродуктов проходит именно через компании, зарегистрированные в Великобритании: "Это важнейший транзитный хаб, и если он закрывается, то финансовый эффект будет ощутимым. Новые санкции коснутся 3-6% всего белорусского экспорта, а известно, что падение экспорта на единицу приводит к такому же сокращению ВВП. В целом же возможно его падение на 7-8% - такой большой потенциальный ущерб связан с тем, что нефтепереработка и добыча калийных удобрений - две важнейших экспортных статьи - завязывают на себя много других отраслей экономики страны, которые либо покупают данную продукцию, либо являются поставщиками".
Что касается американских санкций, то их опасность, по словам Дмитрия Крука, состоит в механизме возможного вторичного воздействия: "Непосредственно в США Беларусь поставляет очень мало продукции, но партнеры Минска постараются избегать сделок с подсанкционными белорусскими компаниями, чтобы самим не попасть в какой-нибудь из ограничительных списков Вашингтона".
А караван идет
Но крепкий орешек Александр Лукашенко не намерен сдаваться. В обширном 8-часовом разговоре с общественностью он весьма четко обозначил позицию властей. "Как бы ни было сложно и трудно, мы пережили этот год. Он был непростой. Мы выдержим и другие годы. Но мы не отступим, не встанем на колени", - цитирует главу страны его пресс-служба.
Он отмечает, что санкции имеют обоюдный эффект и зачастую это выстрел в ногу. И привел весьма любопытный пример. "США открыто говорили, что очень ценили нашу работу по борьбе с контрабандой и перемещением радиоактивных материалов - 5 или 6 случаев только в прошлом году. Это они ценили, как и весь мир. И Россия это ценит, и Китай. Но кому, извините меня, нужна какая-то грязная взрывчатка, которая идет в Европейский союз. Для американцев это вопрос вопросов. Мы за это их ценили, вместе работали. Мы и сейчас продолжаем работать, но я их предупредил: если они перейдут уж слишком сильно красную черту, мы с ними вообще и на эту тему разговаривать не будем. К чему это может привести? Пример - нелегальная миграция". Александр Лукашенко подчеркнул, что никого не шантажирует. "Мы никому не угрожаем. Просто вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать, и мы реагируем. Ну уж извините, как можем и как умеем."
Отреагировал глава страны и на заявления Литвы, которая намерена с декабря остановить транзит калийных удобрений. "Слушайте, мы поставим эти объемы. В Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай. Это наш основной рынок. И в Индию. Пока мы не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне".
"Они пытаются меня запугать или реально подвести к международному трибуналу, чтобы я дрогнул. Я отвечаю: ребята, я свою жизнь прожил. Я в этой жизни что-то сделал. Поэтому запугать меня трибуналом, расстрелом... Да бесполезно меня пугать этим",
- заявил Александр Лукашенко. И напомнил, что недавно им был подписан декрет: в случае гибели президента власть переходит Совету Безопасности. "Они нас голыми руками уже не возьмут никогда. А тем более у нас жесткий военно-политический союз с Россией, тут мы нигде не отступаем ни на сантиметр, у нас нет даже никаких споров", - подчеркнул Президент.
Что касается интеграции с Россией, то он опроверг все спекуляции на предмет гипотетического вхождения Беларуси в состав России: "Говоря об интеграции, мы должны четко понимать - любая интеграция возможна, но без потери государственности и суверенитета. У нас было около 30 дорожных карт. С Владимиром Путиным сразу убрали ту, которая имела политический подтекст".
В центре внимания также были и предполагаемые изменения в Конституцию. Глава государства отметил, что в Беларуси необходимо открыто, честно провести референдум по этому вопросу.
А. Лукашенко опроверг все обвинения в репрессиях и нелегитимных выборах, ответив в стиле, что кто-то в своем глазу явно бревна не видит. И призвал к мирному урегулированию всех вопросов: "Если снести сейчас президента - в Беларуси будет беда. Может, даже Беларуси не будет. Но у вас это не получится. Поэтому успокойтесь. А санкции вводите. Поживем - увидим, к чему это приведет. Надо успокоиться, взять голову в руки и подумать, как нам выходить из этой ситуации. Вы же развяжите третью мировую войну. Вы что к этому толкаете нас с россиянами? Вы хотите победить в этой войне? Не будет победителей. А если и будут - то не вы. Давайте сядем за стол переговоров и начнем говорить о том, как выйти из этого положения, потому что увязли настолько, что обратного пути не будет. Это мой вам совет".
Отметим, что красивой риторикой белорусские власти не ограничились, а приступили к работе над "комплексом дополнительных мер против очередного санкционного витка".
Затишье перед бурей?
Тем временем в стране продолжается зачистка НКО. Так, Верховный суд Беларуси 9 августа вынес решение о ликвидации общественной организации "Белорусский ПЕН-центр", возглавляемой нобелевским лауреатом, писательницей Светланой Алексиевич, о чем организация сообщила в своем Telegram-канале. Идут задержания и обыски в других общественных организациях. Так сообщил правозащитный центр "Весна", задержаны и допрошены более двух десятков делегатов платформы "Сход". Перетрясают и других активистов: включая анархистов.
А на границе между тем, хоть и наблюдается некоторое затишье, но ситуация все еще сложная. После того, как Литва стала жестко заворачивать нелегалов обратно, поток кардинально уменьшился, многие рейсы из Ирака отменены, а те, что остались, работают только на вывоз. В последнюю неделю сообщается об единичных случаях задержания нарушителей границы, а несколько дней подряд вообще никому не удалось пересечь кордон. А Еврокомиссия, как пишет Naviny.online, сообщила о выделении Литве 36,7 млн евро экстренной помощи для решения проблемы с нелегальными мигрантами: ибо с начала 2021 года литовские пограничники задержали свыше 4100 нелегалов, прибывших с территории Беларуси: в 50 раз больше, чем за весь 2020-й. И публика эта весьма беспокойная – так, в лагере Руднинкай, во вторник были беспорядки и попытки бегства, пишет Naviny.online со ссылкой на литовские СМИ. Местное же население взвинчено до взрывоопасного состояния – в дополнение к миграционному кризису, прибавились ковидные проблемы – в преддверии новой волны, власти ввели жесткие ограничения для невакцинированных людей. И 10 августа литовцы устроили пикет у Сейма в Вильнюсе, собравший порядка 5 тысяч человек, который перерос в беспорядки.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, пишет Eadaily.com заявила, что считает не случайным совпадение беспорядков в Вильнюсе с волнениями на Руднинкском полигоне, в лагере нелегальных мигрантов. По ее мнению, все это звенья одной цепи — "хорошо спланированная и скоординированная акция против нашего государства, часть гибридной войны".
К великому сожалению, далеко не все мигранты мирно погрузились на самолеты и отчалили на родину. Многие решили, что в качестве временного прибежища им подойдет и Латвия. Так, за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы в период с 6 по 10 августа были задержаны 295 человек. Наши власти в спешном порядке объявили чрезвычайную ситуацию на границе и "предоставили Государственной пограничной охране право применять физическую силу для немедленного возвращения нелегальных иммигрантов в страну, откуда они незаконно пересекли границу". Так что в минувшие сутки ни один нарушитель в Латвию не проник: "Государственная пограничная охрана (ГПО) в среду и в четверг утром предотвратила попытку еще 91 человека незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу", сообщило агентство LETA.
Однако расслабляться не стоит. Европа замерла в тревожном ожидании усиления потока беженцев из Афганистана, где сейчас "Талибан" захватывает провинцию за провинцией. "В Афганистане минимум с января ожидается катастрофический голод. Организация Объединенных Наций к этому не готова и игнорирует все сигналы. Урожай в этом году упал процентов на сорок из-за засухи, и когда у крестьян начнут отнимать последнее продовольствие, а талибы уже начали этим заниматься, ни к чему хорошему это не приведет. Беженцы пойдут миллионами", - заявил в беседе со "Свободной прессой" политолог, президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
эксперт Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов
О годовщине
То, что мы видели 9-го августа этого года – это демонстрация того, что никаких внутренних предпосылок для протестов нет, потому что даже в годовщину президентских выборов не было никаких заметных акций, которые внутри страны напоминали бы о прошлогодних событиях: не было ни одного пикета, ни попыток пикета возле Дворца независимости во время Большого разговора с президентом. Это говорит о том, что властям удалось протест подавить, однако внутренняя напряженность в стране сохраняется: общество явно разделено, есть протестные настроения, но благодаря действиям властей им не удается выплеснуться в какую-то политическую активность. Мероприятия властей – ликвидация НКО, аресты протестующих, проведение обысков и т.п., привели к тому, что никакой протестной активности не наблюдается.
Также итогом всех этих событий стало то, что Беларусь оказалась в изоляции на западном направлении. Это было предсказуемо, но на сегодняшний день эта изоляция достигла наивысшей степени, в сравнении со всеми предыдущими выборами и конфликтными циклами… Причиной этой изоляции стали не только сами выборы и столкновения между оппозицией и властями внутри страны, но и действия властей, которые разозлили Европейский Союз и США: например, посадка рейса Ryanair в Минске, что стало поводом для ужесточения санкций. Потому что тут вступила уже логика безопасности – ЕС и США почувствовали, что им угрожают.
Если подводить итого этого года, можно сказать, что власть победила – она удержалась, не получилось провести классическую цветную революцию в Беларуси. Наверное, главная причина в том, что белорусский политический режим серьезным образом отличался от политических режимов в Украине или Грузии, потому что тут сильная авторитарная власть, с сильным лидером, с сильными спецслужбами, а не гибридный режим. Поэтому методами протестов и мягкой силы победить эту власть не удалось. Можно сказать, что за этот год власть в Беларуси даже консолидировалась. Мы видели, что сразу после выборов не произошло никакого раскола элит. Власть провела чистку и в собственных рядах, и в рядах неправительственных организаций оппозиции. И она стала намного сильнее и сплоченнее. Это видно и по государственной пропаганде: государственная журналистика, и телевизионная и интернетовская, стала более активной и агрессивной, по сравнению с теми невнятными передачами, что были раньше – производят агрессивный и где-то интересный контент, местами на упреждение, появились новые яркие фигуры в государственных СМИ.
О большом разговоре с президентом
Большой разговор – это своеобразный формат общения Лукашенко не только с прессой, а своего рода производственное совещание, которое транслируется на всю страну: отчасти общение президента с его активом, отчасти с белорусскими и иностранными СМИ. На мероприятии присутствуют должностные лица, которые делают своеобразный отчет и комментируют и дополняют речь президента, там же присутствуют активисты пропрезидентские, эксперты… То есть это разговор для прояснения государственной политики, с тем, чтобы через СМИ донести ее до населения. Президент должен, как у нас говорят, заряд бодрости передавать. Плюс и для него это полезно – он чувствует аудиторию, видит, какие вопросы задают, какие акценты делают.
Симптоматично, что была очень жесткая риторика в отношении Запада, местами даже грубая по отношению к журналистам из международных СМИ. Такого уровня риторики не было уже давным-давно – я, наверное, могу припомнить только во второй половине 90-х годов, когда сразу после политического кризиса 96-го года, когда Лукашенко начал активно усиливать свою власть в стране, в 98-ом произошел так называемый дипломатический кризис в Дроздах, а также после событий в Сербии, когда он очень жестко критиковал Запад из-за войны в Косово. Сейчас уровень агрессивности примерно такой же. Это мессидж Западу за санкции: было четко сказано, что Беларусь не сдастся и Запад санкциями только усугубит ситуацию, что может привести к войне. Очень эмоциональная была риторика антизападная.
Второй момент – было много сказано про транзит власти. Судя по фактуре, которая там излагалась и общему фону и контексту, белорусская власть очень серьезно готовится к смене президента и всей этой системы. Активно обсуждается и конституция, и настройка тех институтов власти, которые есть в стране – каким образом будет сохраняться баланс между ними. Этому было посвящено много времени. Тема транзита власти обсуждается уже давно, с 2008 года. Но сейчас это обрело более четкие очертания.
К примеру, один из аспектов - это нейтралитет страны. Обсуждение происходило в таком ключе, что, мол, осталось это положение – стремление к нейтралитету, хотя на самом деле нейтральности по факту никакой нет, поскольку Беларусь является членом Организации Договора о коллективной безопасности, тесным союзником России. И это было бы нехорошим сигналом для России, если оставить в Конституции этот пункт. На что президент сказал, что Всебелорусское народное собрание этот нейтралитет поддержало, но он согласился с тем, что по факту его нет и мы являемся союзником России и будем выполнять обязательства по коллективной обороне, если нападут на нас или Россию. В итоге конституционная комиссия приняла решение, что в новой редакции конституции, которая пойдет к президенту, нейтралитета не будет. Но это не факт, что нейтралитет не вернется, потому что осенью предстоит вычитка документа самим президентом и все еще может очень сильно поменяться.
Также шла речь о том, как будут настроены органы власти и как будут друг друга балансировать. Потому что по новой конституции Всебелорусское народное собрание становится госорганом – раньше это был неформальный съезд, не отраженный в конституции. И усиливается роль Совета безопасности. Ходят разные слухи, что Лукашенко может стать после новых президентских выборов либо главой усиленного Совбеза, либо Всебелорусского народного собрания, которые будут балансировать всю систему и таким образом не потеряет власть. Сейчас идут дебаты и Лукашенко сказал, что сам он пока не знает, как все это будет настроено. Сам же черновик конституции пока еще очень сырой.
О санкциях
Секторальные санкции США практически полностью повторяют санкции ЕС: против калийной отрасли, нефтехимии и т.п., плюс персональные санкции. Естественно, это будет болезненно для белорусской экономики, но не фатально – потому что белорусская экономика на США не завязана: у нас небольшой оборот с США. Но тут может быть проблема со вторичными санкциями – США может прекратить работу с фирмами, которые сотрудничают с белорусскими подсанкционными предприятиями. Это будет серьезным ударом по экономике, но, в отличии от той же самой блокады Ирака или других государств, у Беларуси есть очень серьезный союзник в виде России, который в любом случае потери Беларуси таки или иначе компенсирует. Тут однозначно можно спрогнозировать, что если санкции сильно ударят по белорусской экономике, то Россия стопроцентно будет белорусской экономике помогать, но не просто так, а в обмен на большую политическую интеграцию. Т.е. эти санкции приведут не к краху белорусской экономики и режима, а к большему влиянию России. Насколько это планировали Евросоюз и США, сказать тяжело. Но по факту это произойдет.
Месседж от Лукашенко на встрече был, что этими санкциями Запад не заставит Беларусь сдаться. Это было сказано очень эмоционально, и в конце мероприятия было целое послание Западу: что они должны остановиться и одуматься, потому что своими действиями они могут спровоцировать не только локальный конфликт, но и мировую войну разжечь – из-за того, что пограничные инциденты могут перерасти в лобовое столкновение, за этим последует вступление России – ядерного государства, со всеми вытекающими последствиями. Можно сказать, что белорусские власти настроены решительно. Санкции же к изменению строя в Беларуси не приведут, они приведут только к увеличению российского влияния. Белорусская элита обозлена. Плюс, как любит повторять президент, Беларусь живет под санкциями больше времени, чем без них. Поэтому существуют компенсаторные механизмы: санкции для Беларуси вещь неприятная, но не фатальная.
О миграционном кризисе
Официальная позиция белорусских властей, озвученная на упомянутой встрече: литовцы провоцируют нас на стрельбу, потому что они подгоняют свои пограничные автомобили прямо к полосе и гонят мигрантов, а по инструкции пограничники вначале предупреждают голосом, потом стреляют в воздух, а далее – обязаны стрелять на поражение. И литовцы провоцируют, чтобы белорусские пограничники открыли огонь на поражение. Завяжется перестрелка, могут быть жертвы, потом это негативно будет освещено в СМИ… Пока белорусская сторона держится и не поддается на провокации – мигрантам оказывают помощь. Но мигранты едут же не в Беларусь, а чтобы попасть в Германию. Так что, мне кажется, поток будет продолжаться. И даже закрытие части авиарейсов из Багдада в Минск не сможет остановить весь поток: потому что из тех регионов летают и другие компании. А с исходом США из Афганистана пойдет большая миграционная волна через Россию, а с Россией у Беларуси нет границ, при этом Россия тоже заинтересована в том, чтобы ответить на западные санкции. Поэтому очевидно, что миграционный кризис только начинается.
И сейчас мы видим, как миграционный кризис накладывается на ковидную напряженность. Недавние события в Литве показали, насколько ситуация напряжена и накалена внутри страны и это несмотря на то, что миграционный поток в Литву был сравнительно небольшой – около пяти тысяч человек. Так что его увеличение в десять раз может иметь катастрофический потенциал для внутренней политики – вплоть до смены правящего режима в Литве и прихода к власти каких-то даже внесистемных партий. И эта турбулентность и непредсказуемость, скорее, будет сохраняться, чем снижаться. Особенно учитывая, что идет консолидация государств против западных санкций. Посмотрите на консолидацию Китая, России и Беларуси. Это взаимодействие будет нарастать, и учитывая антиковидное напряжение в государствах Евросоюза, это будет ослаблять правительства в странах ЕС.