Взрыв и возгорание в Тарту: пьяный мужчина заперся в квартире, два полицейских в очень тяжелом состоянии

Вчера в 13:44 в Центр тревоги сообщили, что из одной квартиры дома на тартуской улице Яама пахнет газом. Поскольку, по первоначальной информации, было известно, что в квартире находился пьяный мужчина, который не открыл дверь, помимо спасателей на происшествие отреагировали полиция и врачи.

В 13:56 произошел взрыв , в результате которого пострадали девять человек, а также разбились окна. Тяжело пострадали два спасателя, два полицейских и медик. Они были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Травмы мужчины, вынесенного из квартиры, также серьезны, он находится в больнице. Известно, что молодые полицейские в очень тяжелом состоянии.

По первоначальным данным, взрыв устроили умышленно, по факту произошедшего прокуратура также проводит расследование на основании статьи о причинении взрыва.

По данным Tartu Postimees, пьяный мужчина заперся в квартире и после этого там началась утечка газа. Была ли причиной предшествовавшая этому ссора с близкими, выяснит прокуратура в ходе производства.

Он находился в квартире один, сотрудники экстренных служб были неподалеку и тяжело пострадали в результате взрыва.

Пострадали два спасателя, два патрульных полицейских и водитель скорой помощи, которые были доставлены в больницу. Повреждения вынесенного из квартиры человека также тяжелые, он тоже госпитализирован.

Вспыхнувший в квартире пожар локализовали к 14:30, в 16:09 возгорание ликвидировали. Спасатели не только потушили пожар, но и проверили все пострадавшие от взрыва здания.

Поскольку после 19:00 участок между улицами Пярна и Раатузе все еще был закрыт для движения, полиция попросила участников дорожного движения в этом районе выполнять распоряжения стражей порядка.

Лыунаский префект Валло Коппель

Каждый день бывают ситуации, в которых полицейским приходится рисковать своим здоровьем и жизнью, чтобы помочь другим. К сожалению, работа в полиции полна опасностей, поэтому никогда не знаешь точно, во время какого вызова подвергнешь свою жизнь опасности, помогая другим. В работе в полиции нет ни одного вызова или задачи, которые можно было бы считать простыми или рутинными, невозможно предсказать все в любой момент и всегда.

К сожалению, сегодня был как раз один из таких дней, когда полиция, спасатели и скорая помощь отправились проверять сообщение о запахе газа в одной квартире. Едва сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия, произошел сильный взрыв.

В результате взрыва серьезно пострадали шесть человек, пять из которых были сотрудниками экстренных служб. Среди них также находились два наших сотрудника, 23-летний и 25-летний полицейские, которые, к сожалению, пострадали тяжелее всех. Из-за обширных ожогов они в очень тяжелом состоянии. Тяжелом, но стабильном состоянии также все остальные пострадавшие в ходе взрыва люди.

Искренне надеемся, что усилия врачей принесут свои результаты, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим полицейским, коллегам из Спасательного департамента и скорой, а также другим пострадавшим от взрыва в многоквартирном доме.

Как родственникам пострадавших, так и тартуским патрульным полицейским, на которых сильно повлияло произошедшее с коллегами, будет предложена поддержка.

В ходе уголовного дела выяснятся все подробности, которые могли привести к столь трагическому происшествию.