Взрыв и возгорание в Тарту: пьяный мужчина заперся в квартире, два полицейских в очень тяжелом состоянии

Вчера в 13:44 в Центр тревоги сообщили, что из одной квартиры дома на тартуской улице Яама пахнет газом. Поскольку, по первоначальной информации, было известно, что в квартире находился пьяный мужчина, который не открыл дверь, помимо спасателей на происшествие отреагировали полиция и врачи.
В 13:56 произошел взрыв, в результате которого пострадали девять человек, а также разбились окна. Тяжело пострадали два спасателя, два полицейских и медик. Они были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Травмы мужчины, вынесенного из квартиры, также серьезны, он находится в больнице. Известно, что молодые полицейские в очень тяжелом состоянии.
Кроме того, скорая на месте оказала первую помощь еще трем жителям дома.
По первоначальным данным, взрыв устроили умышленно, по факту произошедшего прокуратура также проводит расследование на основании статьи о причинении взрыва.
По данным Tartu Postimees, пьяный мужчина заперся в квартире и после этого там началась утечка газа. Была ли причиной предшествовавшая этому ссора с близкими, выяснит прокуратура в ходе производства.
Он находился в квартире один, сотрудники экстренных служб были неподалеку и тяжело пострадали в результате взрыва.
Пострадали два спасателя, два патрульных полицейских и водитель скорой помощи, которые были доставлены в больницу. Повреждения вынесенного из квартиры человека также тяжелые, он тоже госпитализирован.
Вспыхнувший в квартире пожар локализовали к 14:30, в 16:09 возгорание ликвидировали. Спасатели не только потушили пожар, но и проверили все пострадавшие от взрыва здания.
Поскольку после 19:00 участок между улицами Пярна и Раатузе все еще был закрыт для движения, полиция попросила участников дорожного движения в этом районе выполнять распоряжения стражей порядка.
Лыунаский префект Валло Коппель
Каждый день бывают ситуации, в которых полицейским приходится рисковать своим здоровьем и жизнью, чтобы помочь другим. К сожалению, работа в полиции полна опасностей, поэтому никогда не знаешь точно, во время какого вызова подвергнешь свою жизнь опасности, помогая другим. В работе в полиции нет ни одного вызова или задачи, которые можно было бы считать простыми или рутинными, невозможно предсказать все в любой момент и всегда.
К сожалению, сегодня был как раз один из таких дней, когда полиция, спасатели и скорая помощь отправились проверять сообщение о запахе газа в одной квартире. Едва сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия, произошел сильный взрыв.
В результате взрыва серьезно пострадали шесть человек, пять из которых были сотрудниками экстренных служб. Среди них также находились два наших сотрудника, 23-летний и 25-летний полицейские, которые, к сожалению, пострадали тяжелее всех. Из-за обширных ожогов они в очень тяжелом состоянии. Тяжелом, но стабильном состоянии также все остальные пострадавшие в ходе взрыва люди.
Искренне надеемся, что усилия врачей принесут свои результаты, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим полицейским, коллегам из Спасательного департамента и скорой, а также другим пострадавшим от взрыва в многоквартирном доме.
Как родственникам пострадавших, так и тартуским патрульным полицейским, на которых сильно повлияло произошедшее с коллегами, будет предложена поддержка.
В ходе уголовного дела выяснятся все подробности, которые могли привести к столь трагическому происшествию.