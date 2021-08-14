Видео ⟩ Каратист Скриверс уверенно защитил пояс чемпиона мира

Скриверс защитил свой золотой пояс против бразильца Бруно Ассиса в бою в лёгком дивизионе, победив единогласным решением судей.

В этом бою лимит лёгкой весовой категории был увеличен до 68 килограммов, таким образом, Скриверс стал чемпионом в организации Karate Combat как в весовой категории до 67, так и в 68 килограммах.

В начале поединка активнее был бразилец, который в первом раунде удачно атаковал корпус и ноги Скриверса, а чемпион с первого же захода угрожал голове соперника. Очки, насчитанные судьями, после боя не объявлялись, но, вероятно, в первом раунде победил Ассис.

Хотя бразилец провёл все пять раундов на старте вторых трёх минут, чемпион начал демонстрировать своё превосходство точными атаками в зону головы и результативными ударами ногами.

В третьем раунде Ассис уже выглядел заметно более уставшим, поскольку он делал почти каждый удар с большой силой, в то время как Скриверс технически атаковал своего соперника, не растрачивая свои силы на сильные удары.

В результате точность Скриверса отразилась и на внешности соперника, так как лицо бразильца после боя было полностью красным, в то время как царапины или следы ударов на лице Скриверса были почти не заметны.

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Примечание: бой Скриверса и Ассиса начинается на временной отметке видео 50:17

В беседе с порталом Apollo.lv за несколько недель до этого боя Скриверс отметил, что в Karate Kombat также открыта весовая категория 61,2 кг, в которой он выступал на протяжении своей карьеры в смешанных единоборствах (ММА). Латвиец не скрывал, что рассмотрит возможность борьбы за пояс и в этой весовой категории, добавив, что до конца года, помимо поединка с Ассисом, надеется провести ещё хотя бы один бой.