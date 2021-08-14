LPV призвала не принимать разрешающий увольнять невакцинированных законопроект

Он отметил, что из-за этого закона с работы могут быть уволены тысячи жителей и это может вызвать новые волны эмиграции из Латвии.

"Мы поддерживаем право народа на протест и будем вместе с народом, чтобы выступать против режима "Кариньша-Левитса-Павлютса", - отметил Шлесерс. Он выразил поддержку собранию или митингу, который запланирован на следующую неделю, и сделал прогноз, что на это мероприятие явятся десятки тысяч человек. Шлесерс также отметил, что нет необходимости санкционировать собрания, так как "на улицы выходит народ".

Галерея: Учредительный конгресс партии "Латвия на первом месте"

Ссылаясь на сегодняшнюю погоду, Шлесерс символически высказался, что присутствующие смогут использовать зонты для революции, которая позволит миролюбиво перенять власть. Политик указал, что после разговоров с людьми пришел к выводу, что народ Латвии хочет изменений и что жители считают, что нынешняя власть должна уйти.

Кроме того, Шлесерс, по его словам, возражает против планов предложить вакцинировать детей с шести лет, указав, что этот вопрос для партии - "красная линия". Он сравнил это с возвращением в Советский Союз, так как необходимо использовать закупленные вакцины, чтобы выполнить "план".

Лидер будущей партии отметил, что, выделяя себе госфинансирование в размере нескольких миллионов евро, коалиция украла у народа свободу и возможность избрать профессионалов. С точки зрения морально-этического принципа с этим решением произошла кража государства, отметил политик.

После того, как премьер-министр Кришьянис Кариньш без согласования косвенно прокомментировал принятое Венгрией решение в сфере образования, находящемуся в коалиции Национальному объединению (NA) стоило потребовать отставки Кариньша, отметил лидер LPV. Так как этого не было сделано, по мнению Шлесерса, NA поддержало позицию Кариньша по данному вопросу.

Национальное объединение и председателя Сейма Инару Мурнциеце на собрании LPV раскритиковала и кандидат в спикеры Сейма будущей партии Линда Лиепиня, которая призвала оставить NA в оппозиции на длительное время.

Политик заявил, что важно налаживать хорошие экономические отношения со странами-соседями и отметил, что не согласен с позицией нынешней власти об области транзита как о прошлом. Шлесерс указал на потенциал сферы транзита, который несет государству доход, а также обеспечивает большей зарплатой в среднем около 100 000 человек.

"У Латвии есть все возможности стать Северным Дубаем и в течение следующих восьми лет стать одной из богатейших стран мира", - отметил политик, указав, что этого можно добиться, если к власти придут люди с понимаем бизнеса, которые понимают, как заработать.

За создание проблем Шлесерс раскритиковал министра здравоохранения Даниэля Павлютса, который "выступает с утверждениями, за которые не берет на себя никакой ответственности". В свою очередь в качестве хороших примеров он назвал своих союзников в сфере здравоохранения Игоря Соломатина и Яниса Заржецкиса.

ФОТО: Twitter @ltvzinas

Лидер LPV также отметил, что из распространяемой им газеты украдена половина экземпляров, за что он планирует начать делопроизводство против Latvijas pasts. Шлесерс указал, что противодействие распространению газеты осуществлял некий бывший сотрудник правозащитных структур, чтобы защитить некого бывшего коллегу, который сейчас в политике.