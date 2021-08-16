В Эстонии пьяный мужчина скончался в полицейской машине по пути в вытрезвитель
Сегодня, 16 августа, до полудня в Центр тревоги Эстонии сообщили, что на парковке города Тарту спит мужчина в состоянии алкогольного опьянения, пишет Rus.Postimees.
Сегодня, 16 августа, до полудня в Центр тревоги Эстонии сообщили, что на парковке города Тарту спит мужчина в состоянии алкогольного опьянения, пишет Rus.Postimees.
"Выехавшие на вызов полицейские обнаружили лежавшего на газоне человека, который уже был им знаком, в состоянии тяжелого опьянения. При этом мужчина шел на контакт, сам зашел в полицейский автобус и его увезли в Тартускую тюрьму протрезвляться. Уже подъехав к вытрезвителю, полицейские обнаружили, что мужчина больше ни на что не реагирует. Вместе с медиками Тартуской тюрьмы они немедленно приступили к реанимационным действиям, однако, к сожалению, спасти человека не удалось", - говорит руководитель тартуской патрульный службы Теэле Даниель.
Точную причину смерти 49-летнего мужчины выяснит вскрытие. Полиция в ходе служебного контроля проверит обстоятельства на месте происшествия и действия полицейских при оценке состояния задержанного, надзоре и транспортировке.