В Эстонии пьяный мужчина скончался в полицейской машине по пути в вытрезвитель

"Выехавшие на вызов полицейские обнаружили лежавшего на газоне человека, который уже был им знаком, в состоянии тяжелого опьянения. При этом мужчина шел на контакт, сам зашел в полицейский автобус и его увезли в Тартускую тюрьму протрезвляться. Уже подъехав к вытрезвителю, полицейские обнаружили, что мужчина больше ни на что не реагирует. Вместе с медиками Тартуской тюрьмы они немедленно приступили к реанимационным действиям, однако, к сожалению, спасти человека не удалось", - говорит руководитель тартуской патрульный службы Теэле Даниель.