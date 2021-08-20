Фото ⟩ Открытие "Новой волны": Maruv - вдова, Киркоров - король, а Гагарина - леди в красном

На красной дорожке блеснули Сергей Лазарев, который, к слову, впервые вышел в свет с детьми, Полина Гагарина, Николай Басков, София Ротару, Филипп Киркоров и многие другие. После торжественного открытия состоялся большой концерт с участием звезд.

Среди приглашенных был и латвийский певец Интарс Бусулис.

Король российской эстрады Филипп Киркоров появился на сцене в образе римского императора. Для выступления в Сочи он выбрал красную мантию с необычным принтом - золотыми колоннами. Филипп Бедросович давно сменил свой натуральный цвет на пепельный блонд.

74-летняяя София Ротару выглядела достаточно молодо. Артистка облачилась в воздушное платье жемчужного цвета с золотыми переливами.

Полина Гагарина вышла на сцену в сексуальном красном платье в пол. Певица предстала перед публикой с новой прической. Блондинка впервые за долгое время подстригла челку.

На "Новой волне" выступил и казахский певец Димаш Кудайбергенов. Он вышел на сцену в необычном костюме. Его пиджак был не застегнут, а зашнурован. Дополнили эффектный образ короткие черные брюки с белыми лампасами.

Напомним, ранее конкурс "Новая волна" проходил в Юрмале. Ежегодное мероприятие проходит в 19-й раз. На 20 августа запланирован творческий вечер Димы Билана под названием "39,8". Через 4 месяца певцу исполняется 40 лет.

21 августа свой сольный концерт проведет Александр Розенбаум, а 23 августа - Николай Басков. 25 августа - в день закрытия конкурса - состоится гала-концерт.