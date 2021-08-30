Пн, 30.08.2021
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Риналд Муциньш, глава больницы им. Страдиня

Фото, видео ⟩ На США обрушился ураган "Ида": один человек погиб, почти миллион остались без электричества

На побережье американского штата Луизиана обрушился ураган "Ида", сформировавшийся в Атлантическом океане, пишет Русская служба BBC. Почти миллион человек оказались без электричества, в том числе и самый населенный город штата Новый Орлеан. Отключение, как сообщили в энергетической компании Entergy, произошло из-за "катастрофического повреждения" линий электропередачи.

Урагану была присвоена четвертая категория из пяти возможных -

скорость ветра превышает 240 км/ч.

Власти Луизианы заранее организовали масштабную эвакуацию из оказавшихся под угрозой районов и выразили надежду, что плотины, существенно укрепленные после разрушительного урагана "Катрина", в этот раз выдержат напор стихии.

Ураган принес проливной дождь и сильный ветер, который срывал крыши домов и валил деревья. Жителей нескольких городов штата призвали искать возвышенности из-за возможного наводнения.

Сильный ветер привел к тому, что река Миссисипи потекла в обратном направлении

со скоростью в примерно полтора метров в секунду.

Из-за урагана уже погиб как минимум один человек. В соседнем штате Миссисипи электричества нет у более, чем 90 тысяч человек.

В ночь на понедельник, 30 августа (утром 30 августа в Латвии) скорость урагана  уже снизилась до 153 километров в час - это соответствует урагану первой степени. 

Почти 16 лет назад, 29 августа 2005 года, штормовой прилив, вызванный ураганом "Катрина", привел к затоплению 80% территории Нового Орлеана. Тогда погибли более 1,8 тыс. человек.


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