Фото, видео ⟩ На США обрушился ураган "Ида": один человек погиб, почти миллион остались без электричества

Урагану была присвоена четвертая категория из пяти возможных -

скорость ветра превышает 240 км/ч.

Власти Луизианы заранее организовали масштабную эвакуацию из оказавшихся под угрозой районов и выразили надежду, что плотины, существенно укрепленные после разрушительного урагана "Катрина", в этот раз выдержат напор стихии.

This is just now starting for SELA...just because you haven't had "bad" conditions at your house yet doesn't mean this isn't happening. The storm is just now coming onshore. All of SELA WILL be heavily impacted between now and tomorrow morning. Stay sheltered!! Stay aware!! pic.twitter.com/RKETNPvd25 — Benjamin Schott (@BenjaminSchott) August 29, 2021

Ураган принес проливной дождь и сильный ветер, который срывал крыши домов и валил деревья. Жителей нескольких городов штата призвали искать возвышенности из-за возможного наводнения.

Сильный ветер привел к тому, что река Миссисипи потекла в обратном направлении

со скоростью в примерно полтора метров в секунду.

Из-за урагана уже погиб как минимум один человек. В соседнем штате Миссисипи электричества нет у более, чем 90 тысяч человек.

В ночь на понедельник, 30 августа (утром 30 августа в Латвии) скорость урагана уже снизилась до 153 километров в час - это соответствует урагану первой степени.

Почти 16 лет назад, 29 августа 2005 года, штормовой прилив, вызванный ураганом "Катрина", привел к затоплению 80% территории Нового Орлеана. Тогда погибли более 1,8 тыс. человек.

Backside eyewall in Houma. Violent wind gusts, strongest I’ve ever seen. #ida pic.twitter.com/Swrj1T9PDo — Jim Tang (@wxmann) August 30, 2021

Just one small example of the strong winds in New Orleans right now--a trash can gets blown down the street. To everyone affected by #Ida, please stay safe and listen to the guidance of local officials. pic.twitter.com/Ua9F48HSep — The Weather Channel (@weatherchannel) August 29, 2021

The damage from Hurricane Ida was widespread and extensive in Louisiana. Houma, Louisiana was hit very hard. #LAwx pic.twitter.com/GAsOKYgoay — WeatherNation (@WeatherNation) August 30, 2021

UNBELIEVABLE: Hurricane Ida rips the roof off a house in Larose, LA



Courtesy of Whanita Lynn pic.twitter.com/9BY99ROxMR — wdsu (@wdsu) August 30, 2021