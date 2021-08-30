Фото, видео ⟩ На США обрушился ураган "Ида": один человек погиб, почти миллион остались без электричества

Урагану была присвоена четвертая категория из пяти возможных -
скорость ветра превышает 240 км/ч.
Власти Луизианы заранее организовали масштабную эвакуацию из оказавшихся под угрозой районов и выразили надежду, что плотины, существенно укрепленные после разрушительного урагана "Катрина", в этот раз выдержат напор стихии.
Ураган принес проливной дождь и сильный ветер, который срывал крыши домов и валил деревья. Жителей нескольких городов штата призвали искать возвышенности из-за возможного наводнения.
Сильный ветер привел к тому, что река Миссисипи потекла в обратном направлении
со скоростью в примерно полтора метров в секунду.
Из-за урагана уже погиб как минимум один человек. В соседнем штате Миссисипи электричества нет у более, чем 90 тысяч человек.
В ночь на понедельник, 30 августа (утром 30 августа в Латвии) скорость урагана уже снизилась до 153 километров в час - это соответствует урагану первой степени.
Почти 16 лет назад, 29 августа 2005 года, штормовой прилив, вызванный ураганом "Катрина", привел к затоплению 80% территории Нового Орлеана. Тогда погибли более 1,8 тыс. человек.