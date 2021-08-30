Видео ⟩ В итальянской столице моды сгорело 20-этажное здание

Спасатели сообщают, что пожар возник на 15-м этаже, после чего в течение часа пламя охватило все здание высотой 60 метров. Жильцы были быстро эвакуированы, а пожарные команды начали бороться с пламенем.

Было мобилизовано несколько бригад скорой помощи, но, к счастью, медикам не пришлось вмешиваться.

Несмотря на то, что огнем был полностью уничтожен фасад здания, пожарные заверяют, что угрозы обвала нет. Причина возгорания все еще выясняется.