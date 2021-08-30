Пн, 30.08.2021
Многие бренды используют изображения разных моделей, которые могут отличаться цветом кожи, полом и так далее. В этом нет никакой провокации - это просто голос времени. Константин Зимен, сооснователь компании "Ёбидоёби"
Константин Зимен, сооснователь компании "Ёбидоёби"

Видео ⟩ В итальянской столице моды сгорело 20-этажное здание

ФОТО: La Pause Info/Twitter

В итальянском городе Милан пламя уничтожило 20-этажное здание. К счастью, в пожаре никто не пострадал, сообщает программа LTV Rīta panorāma.

Спасатели сообщают, что пожар возник на 15-м этаже, после чего в течение часа пламя охватило все здание высотой 60 метров. Жильцы были быстро эвакуированы, а пожарные команды начали бороться с пламенем.

Было мобилизовано несколько бригад скорой помощи, но, к счастью, медикам не пришлось вмешиваться.

Несмотря на то, что огнем был полностью уничтожен фасад здания, пожарные заверяют, что угрозы обвала нет. Причина возгорания все еще выясняется.

Видео: Пожар в Милане


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