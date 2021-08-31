В Рижском порту началась погрузка зерновых нового урожая

«В августе около 90 тысяч тонн местной пшеницы, гороха и рапса нового урожая были погружены на борт первых 7 судов. Однако мы планируем этот сезон с осторожностью - затянувшаяся жара этого лета повлияла как на качество, так и на объемы урожая», - сказал Эдгарс Ружа, председатель правления LATRAPS, кооперативной компании сельскохозяйственных услуг, которая приобрела долю в 50% + 1 акция в терминале навалочных грузов «Alpha osta». Он также отметил, что из-за погодных условий зерновой сезон текущего года начался несколько раньше чем планировалось.

«В этом году зерно, прибывающее в Рижский порт как автомобильным, так и железнодорожным транспортом, переваливают на 13 терминалах на обоих берегах Даугавы. Благодаря инвестициям, вложенным в этом году Управлением порта в углубление подходных водных путей и судоходного канала, в порт могут заходить даже более крупные суда, чем раньше, что дает предпринимателям возможность сэкономить на стоимости перевозки», - подчеркнул Ансис Зелтиньш, Управляющий Рижского Свободного порта.

Одной из важнейших предпосылок конкурентоспособности является наличие инфраструктуры для перевалки и хранения сельхозпродукции в портовых компаниях, а также наличие мощностей для хранения зерна. В последние годы на терминалах построены новые современные зернохранилища, инвестируются средства в новое погрузочно-разгрузочное оборудование и технологии.

В результате изменений в номенклатуре грузов, в этом году перевалка зерна также идет и на терминале STREK на острове Криеву, где построены два новых склада закрытого типа площадью 3000 м2 с общей емкостью хранения до 30 тысяч тонн, которые уже заполнены зерном местного и литовского происхождения. В текущем году новое закрытое зернохранилище вместимостью до 20 тысяч тонн было построено и на терминале «Osta LejasVoleri» на левом берегу Даугавы. В скором времени на терминале насыпных грузов SIA «Port Milgrāvis» будут сданы в эксплуатацию еще два закрытых зерновых склада в дополнение к уже имеющимся шести.

«Мощности по перевалке зерновых продуктов в Рижском порту - то есть мощности по хранению и перевалке всех предприятий оцениваются примерно в 7,2 миллиона тонн в год. Большая часть зерновых грузов, переваливаемых в порту, составляет выращенная в Латвии продукция, однако доля зерна иностранного происхождения также неуклонно растет - так в 2020 году 32% грузов зерновых, отправленных через порт, были доставлено из Литвы, России и других стран. Это означает, что у зернового сегмента порта есть потенциал роста в плане увеличения объемов», - подчеркнул Управляющий порта.

В последние годы, в связи с изменениями в номенклатуре грузов в Рижском порту, зерно и зерновые продукты являются одним из наиболее быстрорастущих сегментов в грузовом портфеле Рижского порта. Об этом свидетельствует тот факт, что объемы зерновых, переваленных в порту, увеличились в 2,2 раза. За восемь месяцев 2021 года в порту было перевалено 1,6 млн. тонн зерновой продукции, что на четверть больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Экспортируемые из Рижского порта зерновые продукты прибывают морским путем в разные страны мира. В 2020 году наибольший объем зерновой продукции прибыл в порты Нигерии, Алжира, Саудовской Аравии, ЮАР, а также в порты различных европейских стран.