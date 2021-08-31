Лукашенко и Путин на встрече в Москве планируют подписать дорожные карты интеграции

"Мы, слава богу, через три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го [сентября] дожмем, и уже 9-го президенты встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции", - сказал он.

О готовности подписания дорожных карт в этом году заявлялось не раз, однако сроки смещались.

Так, 30 марта Владимир Семашко заявил, что "21 карта готова к подписанию, три карты - по унификации налогового законодательства и две карты по таможенному регулированию - слились в одну. Осталось всего семь карт, к концу апреля, я надеюсь, они будут согласованы. И тогда дорожные карты и программу их реализации возможно будет подписать в первой половине этого года".

28 апреля Семашко заявил, что "из 28 необходимых для подписания карт 26 уже запарафированы юристами России и Беларуси и готовы к подписанию. Осталось как бы две карты. Я раньше думал, что, может быть, в апреле-мае будут подписаны остальные две карты. Но теперь вижу, что сдвиг может произойти на сентябрь-октябрь".

Однако уже через два месяца, 28 июня, посол заявил, что Беларусь "рассчитывает завершить экономическую интеграцию с Россией до 1 января".

17 августа первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков заявил, что Беларусь и Россия практически полностью согласовали пакет интеграционных документов.