За минувшую неделю количество новых случаев Covid-19 увеличилось на 72%

Число пациентов в больницах также продолжает расти - на 58% за минувшую неделю. Сейчас в больницах проходит лечение в среднем 161 пациент с Covid-19. Неделей ранее это количество составляло в среднем 111 пациентов.

Увеличилось и количества тяжелобольных - на 75%, в среднем по 24 пациента в день. Ранее их количество в больницах составляло в среднем 15 пациентов в день.

Из всех проведенных тестов 76% относились к скринингу в учреждениях образования, а 24% - к остальному населению.

Где болеют больше?

Из положительных случаев 13% связаны с тестами в системе образования, а 87% - с остальным населением. Положительные случаи в учреждениях образования относятся к 215 учреждениям на 62 административных территориях, у 61% инфицированных, выявленных в ходе скрининга, согласно результатам опроса, были симптомы заболевания.

При среднем показателе в 31 997 тестов в день и в среднем 314 выявленных на прошлой неделе новых случаях было диагностировано 2199 случаев заражения.

Наблюдается постоянный рост числа новых случаев и у детей и подростков в возрасте до 19 лет, рост также происходит во всех других возрастных группах. Сейчас заболеваемость одинаково высока в возрастных группах 7-9 лет и 10-14 лет, при этом заболеваемость в возрастных группах 0-4 года и 5-6 лет ниже среднего показателя по Латвии.

На неделе заболеваемость росла во всех регионах. Коэффициент воспроизводства инфекции за минувшую неделю вырос до 1,46 (ранее он составлял 1,29), что указывает на более широкое распространение.

А что вакцинация?

Оценка новых случаев на прошедшей неделе и вакцинационного статуса инфицированных показала, что 1770 или 80% людей не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 429 человек или 20% были вакцинированы.

Сравнивая интенсивность распространения вируса на 100 000 населения среди вакцинированных и невакцинированных, либо частично вакцинированных, инфекция в 2,6 раза чаще выявлялась у невакцинированных и частично вакцинированных, чем у полностью вакцинированных людей.

В конце прошлой недели в больницах регионов увеличилось количество пациентов с Covid-19

Об этом LЕТА сообщили в медицинских учреждениях. Специалист по связям с общественностью Даугавпилсской больницы Гундега Гронска сообщила, что сейчас в больнице проходит лечение 81 пациент с коронавирусом, у десяти пациентов болезнь протекает тяжело. На прошедших выходных в больницу были госпитализированы почти 20 пациентов в возрасте от 30 лет до 91 года.

В настоящее время в больнице для пациентов с коронавирусом предусмотрено 123 койко-места.

Специалист по связям с общественностью SIA Liepājas Regionalālā slimnīca Индра Грасе рассказала, что в больнице проходят лечение 18 ковид-пациентов, двое находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние тяжелое. По словам Грасе, лечение в больнице также продолжает семья с трехлетним ребенком.

В Лиепайской больнице для пациентов с Covid-19 отведены 33 койки, из них восемь - в отделении интенсивной терапии, а девять предназначены для мониторинга наличия у пациента коронавируса.

Как сообщалось, в связи с ростом заболеваемости и числа госпитализированных, с сегодняшнего дня, 6 сентября, в Видземской и Резекненской больницах вновь открыты отделения для пациентов с Covid-19.

За минувшие сутки в больницы Латвии были госпитализированы 15 пациентов с Covid-19, выписан один, таким образом, общее количество стационарных пациентов увеличилось до 194, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

Сейчас в больницах Латвии проходят лечение 165 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 29 человек характеризуется как тяжелое.