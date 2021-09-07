Видео ⟩ Многие классы на карантине: некоторые ученики вернулись на дистанционное обучение

На прошлой неделе почти 220 000 учеников пошли на реальные занятия в школе. Они все проходят еженедельное тестирование, если не были вакцинированы. Тестирование продолжает показывать положительные результаты на Covid-19. Кроме того, уже на второй неделе нового учебного года случаи заболеваний учащихся начали сказываться на работе школ по всей Латвии.

"Есть учителя, которые стали контактными персонами, есть дети, у которых в конце недели или прошлую пятницу обнаружили положительный результат теста. И в этой связи начинается вопрос автономии директора и организации работы, в которой мы оцениваем каждую ситуацию, каждый класс", - отмечает президент Латвийской ассоциации руководителей образования (LIVA) Рудольф Калванс.

Например, в Риге более 20 классов, в основном классы начальной и основной школы, сейчас закрыты на карантин и теперь у них режим дистанционного обучения.

Похожая ситуация и в 64-й Рижской средней школе. Там, проводя еженедельное тестирование, руководство школы узнало о том, что у учащегося есть Covid-19.

"Поскольку в классе почти половина вакцинирована, происходит частичный процесс.

Таким образом, вакцинированные ученики продолжают процесс очного обучения, а невакцинированные - помещаются на карантин и продолжают образовательный процесс из дома. Учитель готовится к очному уроку и, насколько это возможно, готовит материалы, ресурсы для части класса, которая находится на карантине.

Однако это не тот процесс дистанционного обучения, который мы видели весной", - говорит директор 64-й Рижской средней школы Эрнест Свиклис.