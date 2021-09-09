Нефть в обмен на что-то. Путин и Лукашенко встречаются снова, чтобы обсудить союзные программы

Карты, которые нельзя прочитать

Что содержится в дорожных картах, было и остается загадкой. Ни о какой конкретике по экономической интеграции власти двух стран пока не рассказывали.

Эти карты стали результатом переговоров созданной в 2018 году рабочей группы, которую возглавили тогдашний министр экономического развития России Максим Орешкин и Дмитрий Крутой, занимавший должность министра экономики Беларуси. По итогам этих переговоров "достичь прогресса" удалось по вопросам интеграции в сфере сельского хозяйства, связи, таможне и нефтяному рынку, рассказывал Орешкин.

"У нас тот принцип, которым мы руководствуемся, - это две суверенные страны и одна экономика", - говорил российский министр.

Такие же общие формулировки были и в договоре 1999 года, с которого и началось Союзное государство. В том документе экономическая интеграция интерпретировалась как создание единого экономического пространства, в котором действует общее законодательство, регулирующее хозяйственную деятельность, в том числе гражданское и налоговое.

Осенью 2019 года "Коммерсант", ссылаясь на программу интеграции, писал, что частичное объединение экономических систем двух стран должно начаться в январе 2021 года. Экономическая интеграция предполагает введение единого налогового кодекса, единого банковского надзора, единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии, единой таможенной политики, даже единый доступ к госзакупкам - говорилось в программе интеграции, оказавшейся в распоряжении издания.

Единый налоговый кодекс в рамках Союзного государства планировали создать к апрелю этого года.

Бесполезные ископаемые

В 2018 году в России начали менять систему налогообложения нефтяного сектора - эту реформу называют налоговым маневром. С 2019 года в России постепенно снижаются экспортные пошлины на нефть, к 2024 году они должны дойти до нуля. Одновременно повышается налог на добычу полезных ископаемых.

Беларусь получала российскую нефть без экспортных пошлин. По мере обнуления налогов страна фактически лишается скидок на российскую нефть и в 2024 году она будет получать ее по мировым ценам. Белорусский минфин оценивал потери от налогового маневра в 2019-2020 годах в 800 млн долларов.

Несмотря на все усилия Александра Лукашенко (на фото он принимает главу "Роснефти" Игоря Сечина), доходы от полезных ископаемых не хотят маневрировать в сторону белорусского бюджета ФОТО: Getty Images

В феврале 2020 года страны пошли на компромисс - Москва предложила Минску компенсировать часть потерь из-за налогового маневра за счет снижения премий (на два доллара за тонну каждый год), которые Беларусь платит российским нефтяным компаниям с 2007 года.

Белорусский экономист и член экономической группы офиса Светланы Тихановской Евгений Бурый полагает, что рассуждать про дорожные карты нет смысла, потому что сколько бы эти карты ни обсуждали власти, их содержание не проясняется. По мнению экономиста, создание единого налогового кодекса маловероятно: "У нас налоговые системы абсолютно разные. Я не представляю, как их можно объединить. Мне кажется, это голый популизм. Российская налоговая система заточена на добычу полезных ископаемых".