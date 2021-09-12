"Валмиера" не позволила РФШ оторваться в турнирной таблице

Метта - Лиепая 0:3

Первыми в этом матче забили рижане, но из-за нарушения правил на вратаре "Лиепаи" Кришьянисе Звиедрисе взятие ворот было отменено. На 28-й минуте Хоган Укпа вывел гостей вперёд, а ближе к концу первого тайма защитник "Лиепаи" Милан Лазаревич оставил свою команду в меньшинстве.

Несмотря на удаление, "Лиепая" сумела удвоить своё преимущество на 73-й минуте блягодаря всё тому же Укпа, который оформил дубль. Точку в игре на 86-й минуте поставил Евгений Берёзкин.

Валмиера - РФШ 1:1

В другом матче воскресенья встречались лидеры турнирной таблицы, которые не смогли выявить победителя.

В начале матча футболисты "Валмиеры" дважды могли выйти вперёд, но оба раза мяч после ударов Ивана Желизко и Раймонда Кроллиса попадал в штангу ворот голкипера РФШ. Счёт в матче на 41-й минуте открыл Кевин Фризенбихлер, который реализовал 11-метровый удар. "Валмиера" сумела сравнять счёт на 66-й минуте после розыгрыша углового - автором гола стал сенегалец Джибриль Гейе.