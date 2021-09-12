"Валмиера" не позволила РФШ оторваться в турнирной таблице
В воскресенье, 12 сентября, состоялись два матча в рамках чемпионата Латвии по футболу.
В воскресенье, 12 сентября, состоялись два матча в рамках чемпионата Латвии по футболу.
Метта - Лиепая 0:3
Первыми в этом матче забили рижане, но из-за нарушения правил на вратаре "Лиепаи" Кришьянисе Звиедрисе взятие ворот было отменено. На 28-й минуте Хоган Укпа вывел гостей вперёд, а ближе к концу первого тайма защитник "Лиепаи" Милан Лазаревич оставил свою команду в меньшинстве.
Несмотря на удаление, "Лиепая" сумела удвоить своё преимущество на 73-й минуте блягодаря всё тому же Укпа, который оформил дубль. Точку в игре на 86-й минуте поставил Евгений Берёзкин.
Валмиера - РФШ 1:1
В другом матче воскресенья встречались лидеры турнирной таблицы, которые не смогли выявить победителя.
В начале матча футболисты "Валмиеры" дважды могли выйти вперёд, но оба раза мяч после ударов Ивана Желизко и Раймонда Кроллиса попадал в штангу ворот голкипера РФШ. Счёт в матче на 41-й минуте открыл Кевин Фризенбихлер, который реализовал 11-метровый удар. "Валмиера" сумела сравнять счёт на 66-й минуте после розыгрыша углового - автором гола стал сенегалец Джибриль Гейе.
В данный момент турнирную таблицу "Вирслиги" возглавляет РФШ (50 очков). "Валмиера" имеет в своём активе 48 очков и идёт на второй строчке. Правда, подопечные Тамаза Пертии провели на два матча больше. Замыкает тройку лидеров "Рига", которая набрала 41 очко.