В большей части школ и половине детсадов Риги вакцинировано более 80% сотрудников

Как сообщил в программе TV3 900 sekundes председатель Рижской думы Мартиньш Стакис, в среду к концу рабочего дня не менее 80% персонала были вакцинированы от Covid-19 в 179 учебных заведениях, в том числе в 90 школах из 104, что составляет около 87%. Стакис оценил охват вакцинацией в школах как очень хороший и поблагодарил их, отметив, что в некоторых учреждениях привиты даже 100% работников.

Более сложной задачей оказалась вакцинация сотрудников детских садов. Не менее 80% сотрудников вакцинировано в 69 из 147 или 148 муниципальных детских садов, таким образом, менее половины детских садов достигли поставленной цели.

Помимо школ и детских садов, охвата вакцинацией 80% достигли девять музыкальных и художественных школ, шесть центров обучения по интересам и пять спортивных школ.

На вопрос, есть ли какие-либо видимые различия между вакцинацией сотрудников в латышских школах и школах нацменьшинств, Стакис ответил, что значительных различий не наблюдается.