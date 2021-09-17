Фото ⟩ Почему по центру Риги в ночи пронеслись 15 коней?

Как оказалось, в центре Риги проходили съемки масштабного видеоклипа.

Продюсер клипа Аугустинас Катилиус (Augustinas Katilius) признался, что труднее всего было ночью добиться синхронности от лошадей в свете прожекторов, в необычной для них среде. Чтобы получить нужный результат, было привлечено около 80 человек из Латвии и Литвы, а также творческая команда, владельцы лошадей, тренеры и помощники.

Галерея: Съемки клипа в Риге

Визуальное качество видео было обеспечено благодаря сотрудничеству с сильной командой кинопрофессионалов, в которую входят всемирно известные мастера - оператор Юргис Кминс, режиссер Янис Нордс ("Любитель", "Мама, я люблю тебя") и упомянутый продюсер Августинас Катилиус.

Заказчик масштабной рекламы - компания LMT, которая в ролике рассказывает о возможностях интернета 5G. Силу 5G символизируют лошади.

Янис Нордс ФОТО: LMT/пресс-фото

"Со стороны нескольких человек мы становимся свидетелями почти сверхъестественного, мощного и прекрасного события, когда улицы города заполняются бушующими ночными скачками.

5G - это невидимая мощная и красивая сила, принявшая форму лошадей.

Съемка клипа оказалась амбициозным проектом не только в профессиональном плане, но и в масштабе производства/постпродакшна. Хотя творческая обстановка кажется простой, она впечатляет и визуально, потому что мы не привыкли видеть несущихся по улицам Риги лошадей", - отмечает режиссер Янис Нордс.