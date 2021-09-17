Расходы на отходы: Getliņi eko планирует повысить тариф по утилизации бытовых отходов почти в два раза

Новые тарифы будут применяться к несортированным бытовым отходам из прилегающего к столице региона - те, которые поступают на полигон из Риги, а также Адажского, Марупского, Кекавского, Ропажского, Огрского, Сигулдского (кроме Кримулдской и Ледургской волостей), Олайненского, Саласпилсского и Саулкрастского краев и части административных территорий Баускского края: города Бауски и Брунавской, Цераукстской, Цодской, Давиньской, Гайлишской, Ислицской, Межотненеской и Вецсаульской волостей.

Проект

В начале сентября Getliņi eko представило на оценку Комиссии по регулированию общественных услуг проект тарифа. Он рассчитан по разным ставкам налога на природные ресурсы. В соответствии с действующим регулированием ставка налога на природные ресурсы, которая применяется к количеству размещенных на полигоне отходов, составляет 65 евро за тонну в этом году, 80 евро за тонну в 2022 году и 95 евро за тонну с 2023 года.

При ставке налога на природные ресурсы 65 евро за тонну действующий тариф на услуги по утилизации отходов составляет 66,55 евро за тонну, а новый - 126,83 евро за тонну, или на 90,6% больше. При ставке налога на природные ресурсы в размере 80 евро за тонну действующий тариф на утилизацию отходов составляет 72,29 евро за тонну, новый - 137,46 евро за тонну, что на 90,2% больше. При ставке налога на природные ресурсы 95 евро за тонну действующий тариф на утилизацию отходов составляет 78,04 евро за тонну, а новый - 148,1 евро за тонну, что на 89,8% больше.

Планируется, что предложенный тариф может вступить в силу с 1 января 2022 года.

Как пояснили в предприятии, изменения тарифов связаны со строительством и эксплуатацией новой инфраструктуры полигона, началом эксплуатации нового завода по переработке биоразлагаемых отходов, затратами на снижение воздействия на окружающую среду, расходами на персонал и образовательные кампании для населения, а также изменениями в процессах, происходящих на полигоне.

Таким образом, Getliņi eko планирует увеличить плату с населения с 66,55 евро за тонну до 126,83 евро за тонну.

Getliņi eko - предприятие по утилизации отходов, которое управляет крупнейшим в Латвии полигоном для хранения твердых бытовых отходов.