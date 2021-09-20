Пн, 20.09.2021
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Сандра Калниете, депутат Европейского парламента

Covid-19: в Литве 745 новых случаев, в Эстонии - 366

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За минувшие сутки в Литве выявлено 745 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 15 человек, сообщает Департамент статистики Литвы. В Эстонии выявлено 366 новых случая, скончались два человека с коронавирусом.

Литва

Одиннадцать скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 982 человека, 100 из них - в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на несколько десятков.

В целом в Литве от Covid-19 скончались 4810 человека, из них полностью привитыми были 80. Напрямую или косвенно с Covid-19 связаны 9604 смерти.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболело 316 695 человек.

Эстония

По состоянию на утро понедельника стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 в Литве требуется 151 пациенту. Всего госпитализированы 175 пациентов с коронавирусом, из них не вакцинированы 127 человек (72,6 процента), курс вакцинации завершили 48 человек (27,4 процента).

Среди 366 заболевших не вакцинированы 274 человека, а у 92 завершен курс вакцинации.

Не менее одной дозы вакцины в Эстонии получили 66,1% взрослого населения.


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