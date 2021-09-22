Ср, 22.09.2021
Слышал, что она в машине звонит всем подряд: матери, которая ее, мягко говоря, отшила, подругам, которые не брали телефон... Она очень сильно плакала. Стало жалко. Инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка Мадарс Купичс
Инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка Мадарс Купичс

Covid-19: в Литве 1402 новых случая, в Эстонии - 687

ФОТО: Unspalsh

За минувшие сутки в Литве выявлено 1402 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в среду, 22 сентября, Департамент статистики. В Эстонии выявлено 687 новых случаев. 

Литва

Все скончавшиеся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 992 человека, 114 из них в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом несколько сократилось.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 7449 результатов тестов на Covid-19, позитивный результат дали 687 тестов, скончались два человека с коронавирусом.

По состоянию на утро среды стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 требуется 149 пациентам.

Всего госпитализированы 175 пациентов с коронавирусом, из них не вакцинированы 126 человек (71,8%), курс вакцинации завершили 49 человек (28,2%).

За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни. Скончались два человека с коронавирусом: женщины в возрасте 77 и 99 лет.

Среди 687 новых случаев коронавируса не вакцинированы 468 человек, а у 219 завершен курс вакцинации.

За сутки ввели 3995 доз вакцины, а всего в Эстонии не менее одной дозы вакцины получили 66,3% взрослого населения.


НАВЕРХ
Back