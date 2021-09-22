Covid-19: в Литве 1402 новых случая, в Эстонии - 687

Литва

Все скончавшиеся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 992 человека, 114 из них в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом несколько сократилось.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 7449 результатов тестов на Covid-19, позитивный результат дали 687 тестов, скончались два человека с коронавирусом.

По состоянию на утро среды стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 требуется 149 пациентам.

Всего госпитализированы 175 пациентов с коронавирусом, из них не вакцинированы 126 человек (71,8%), курс вакцинации завершили 49 человек (28,2%).

За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни. Скончались два человека с коронавирусом: женщины в возрасте 77 и 99 лет.

Среди 687 новых случаев коронавируса не вакцинированы 468 человек, а у 219 завершен курс вакцинации.