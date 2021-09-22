Covid-19: в Литве 1402 новых случая, в Эстонии - 687

Все скончавшиеся были не привиты или привиты частично.
В больницах на лечении от Covid-19 находятся 992 человека, 114 из них в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом несколько сократилось.
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 7449 результатов тестов на Covid-19, позитивный результат дали 687 тестов, скончались два человека с коронавирусом.
По состоянию на утро среды стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 требуется 149 пациентам.
Всего госпитализированы 175 пациентов с коронавирусом, из них не вакцинированы 126 человек (71,8%), курс вакцинации завершили 49 человек (28,2%).
За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни. Скончались два человека с коронавирусом: женщины в возрасте 77 и 99 лет.
Среди 687 новых случаев коронавируса не вакцинированы 468 человек, а у 219 завершен курс вакцинации.
За сутки ввели 3995 доз вакцины, а всего в Эстонии не менее одной дозы вакцины получили 66,3% взрослого населения.