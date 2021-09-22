Видео ⟩ Один день в нетрафарированной машине дорожной полиции

Конкретный нетрафарированный экипаж в понедельник направился по маршруту из Риги мимо Цесиса в Валмиеру и обратно. Уже в самом начале рабочего дня полицейские заметила на улице Вайдавас водителя Volvo, который, объезжая утренние пробки, нарушил ряд правил дорожного движения, в том числе пересек двойную сплошную линию и выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора.

Спешащего водителя остановили,

был составлен протокол административного нарушения за агрессивную езду, что обойдется водителю минимум в 70 евро, кроме того, он получил и шесть штрафных пунктов.

Продолжая путь из Чиекуркалнса в сторону Юглы, недалеко от выезда из Риги полицейские обратили внимание на неуверенного водителя грузовика. Он был остановлен, так как оказалось, что во время движения мужчина использовал мобильный телефон. В этот раз водитель получил предупреждение, поскольку сам признал свою вину, кроме того, его история нарушений была чистой.

ФОТО: Госполиция

По дороге в направлении Сигулды внимание полицейских привлекла BMW. В ходе проверки информации об автомобиле выяснилось, что у него нет страховки ОСТА. Водитель сказал, что просто не заметил, что снова нужно покупать страховку. Здесь стоит указать, что

за участие в дорожном движении на транспортном средстве без ОСТА водителя можно оштрафовать на сумму от 85 до 120 евро, в свою очередь владельца транспортного средства - на сумму от 350 до 650 евро!

Когда полицейские ехали через Сигулду, радар зафиксировал Volvo, движущуюся им навстречу со скоростью 87 км/час вместо положенных 50 км/час. Водителя остановили, за это нарушение был составлен административный протокол. В свою очередь за Цесисом, в Приекульском крае, была остановлена еще одна машина без ОСТА. Так как транспортным средством управлял не владелец, штраф придется заплатить как водителю машины, так и владельцу.

На обратном пути в Ригу радар нетрафарированной машины зафиксировал BMW, которая за пределами населенного пункта ехала со скоростью 143 км/час вместо положенных 90 км/час. Автомобиль догнали и остановили, после разговора с водителем и использования алкометра подтвердились подозрения в том, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. У него было констатировано более 2 промилле.

ФОТО: Госполиция

Таким образом, водитель продолжать путь не мог, нужно было искать шофера, который доставит его и его транспортное средство домой. Следующие пять лет этому водителю придется искать другой способ передвижения, к тому же кроме внушительного штрафа за езду в пьяном виде на него наложен и штраф за превышение скорости в размере 220 евро.

По возвращении в Ригу прямо под носом у полицейских грубое нарушение совершил водитель Nissan, проехавший перекресток на красный свет.