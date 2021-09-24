Стали известны даты и время матчей латвийских хоккеистов на Олимпиаде
Сборная Латвии по хоккею начнёт выступления на Зимних Олимпийских играх в Пекине матчем против Швеции, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Сборная Латвии по хоккею начнёт выступления на Зимних Олимпийских играх в Пекине матчем против Швеции, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Первый матч сборной Латвии на Олимпиаде в Пекине состоится 10 февраля в 7:10 утра по латвийскому времени. На следующий день подопечные Харийса Витолиньша скрестят клюшки с командой Финляндии (начало игры в 16:10), а 13 февраля в 7:10 состоится матч против Словакии.
Групповой турнир мужского олимпийского турнира пройдёт с 9 по 13 февраля. Плей-офф стартует 15 февраля, четвертьфинальные матчи состоятся 16 февраля, полуфиналы - 18 февраля, матч за бронзу - 19 февраля, а финал пройдёт 20 февраля.
Состав групп на Зимней Олимпиаде:
Группа А: Канада, США, Германии, а также хозяева соревнований - Китай.
Группа В: Команда Олимпийского комитета России (ОКР), Чехия, Швейцария и Дания.
Группа С: Финляндия, Швеция, Словакия и Латвия.
Четыре лучшие команды из трёх групп сразу отправятся в четвертьфинал, а остальные восемь сборных будут сражаться с первого раунда плей-офф.
Напомним, сборная Латвии в квалификационном турнире зимних Олимпийских игр одержала три победы в трёх матчах. Сначала подопечные Харийса Витолиньша разгромили Италию (6:0), затем нанесли сокрушительное поражение Венгрии (9:0), а в последнем матче отборочного турнира победили Францию (2:1).
Предстоящие Олимпийские игры станут для сборной Латвии шестыми в истории. В 2018 году латвийские хоккеисты не смогли завоевать путёвку на Игры в Пхёнчхан.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года, а мужской олимпийский хоккейный турнир - с 9 по 20 февраля.