Кариньш: прошлой осенью ни у кого не было защиты от Covid-19, в этом году есть вакцины

Он отметил, что прошлой осенью ни у кого не было доступа к какой-либо защите от Covid-19, кроме социальной изоляции, но в этом году ситуация изменилась благодаря созданным и утвержденным вакцинам, которые в настоящее время в большом количестве есть в Латвии.

"Мы [в прошлом году] были вынуждены ввести дистанционное обучение в октябре, многие работали из дома, и ряд магазинов были закрыты на несколько недель. У нас не было другого способа защитить себя. В этом году значительная разница - в мире были созданы и одобрены несколько вакцин, которые есть у нас на складах. Около половины населения старше 12 лет уже вакцинировано.

Привитые люди в значительной степени защищены от серьезных заболеваний, госпитализации и серьезных осложнений, а также смерти ", - сказал премьер.

Он отметил, что кампания вакцинации в настоящее время продолжается, и что количество людей, желающих пройти вакцинацию, в последние дни увеличилось.