Экоактивисты собрались у здания Кабмина, чтобы обратить внимание на климатическое неравенство

У некоторых были плакаты на латышском или английском языках со словами "Мир наблюдает", "Будущее в наших руках", "Мы сохраняем леса", "Объявите чрезвычайное климатическое положение". Активисты также согласились в коллективных призывах, таких как "Земной шар зовет, времени мало", "Плохой политике - нет, надо слушать науку".

Акция была организована молодежным движением Fridays For Future Latvia. Ее представитель Лиене Князе указала, что цель кампании - привлечь внимание общественности и политиков к тому, что климатический кризис все еще существует сегодня, хотя другие проблемы могут быть более важными из-за пандемии Covid-19, но мы не должны забывать о климатическом неравенстве.

Князе подчеркнула, что, несмотря на то, что климатические условия в Латвии относительно хорошие, ситуация в развивающихся странах намного хуже. Отвечая на вопрос, какой вклад может внести Латвия, представитель организаторов кампании отметила, что одним из шагов может быть покупка товаров или продуктов, соответствующих принципам справедливой торговли вместо выбора более дешевого товара.