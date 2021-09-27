Главное за 27 сентября ⟩ Третья доза вакцины для людей старше 65 и полиция на фан-встрече TikTok-дома в Риге

Рассказываем о главном в этот понедельник. Сегодня, 27 сентября, было принято решение рекомендовать третью дозу вакцины людям старше 65 лет. А на выходных в центре Риги прошла фан-встреча латвийского TikTok-дома Fam3House, которая закончилась вмешательством полиции. Не было времени или возможности почитать новости? Каждый рабочий день в 20:00 на портале RUS TVNET смотрите "Главное к этому часу!".