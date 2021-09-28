Правительство планирует рассмотреть новое регулирование в связи с Covid-19

Ожидается, что новые правила будут предусматривать обязанность вакцинироваться для представителей определенных профессий.

"Мы об этом долго говорили и дискутировали. Завтра на заседании правительства планируем утвердить", - сообщил премьер-министр.

Кариньш отметил, что для представителей трех профессий будет введена обязательная вакцинация. Дата вступления в силу этого требования будет уточнена на заседании правительства.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что люди, которые должны будут привиться для выполнения рабочих обязанностей, до вступления этого требования в силу должны будут сдавать тесты на Covid-19, а в случаях, когда вакцинация уже начата, тесты им будет оплачивать государство.

В то же время будет группа людей, которой, по крайней мере пока, не будет выдвинуто требование вакцинироваться, но для выполнения работы им нужен будет негативный тест. Этот скрининг будет проводиться за их собственные средства.

Как сообщалось, планируется, что с 1 ноября вступит в силу требование об обязательной вакцинации для работников здравоохранения, образования и учреждений социального ухода. Также не исключается, что подобное требование может быть введено и для работников других сфер. В вышеупомянутых сферах в переходный период с 11 октября до 1 ноября можно будет работать с 72-часовым тестом на Covid-19, но оплачивать тесты должны будут сами работники, за исключением случаев, когда начат процесс вакцинации.

Также, по словам премьера, ожидается более широкое использование ковид-сертификатов, но детали станут известны сегодня на заседании правительства, когда эксперты группы оперативного управления представят свои предложения.

Правительство продолжит рассмотрение законопроектов, сопровождающих госбюджет на следующий год

Сегодня правительство также продолжит рассмотрение пакета законопроектов, сопровождающих госбюджет на 2022 год.

На прошлой неделе на заседании Кабинета министров представители Минфина указали, что в этом году подать пакет бюджетных законопроектов в Сейм планируется 14 октября, а рассмотреть их правительство должно на заседаниях 29 сентября и 5 октября.

Как сообщалось, в 2022 году расходы консолидированного государственного бюджета запланированы в размере 11,886 миллиарда евро, что на 833 миллиона евро больше, чем прогнозировалось ранее. В свою очередь общие налоговые поступления в бюджет в 2022 году запланированы в размере 10,225 миллиарда евро, что на 236 миллионов евро больше, чем планировалось в прошлом году при разработке среднесрочного бюджета.