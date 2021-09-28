Известно, сколько людей получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19

48% всего населения начали вакцинацию против Covid-19, а 44% завершили ее. В свою очередь, 55,51% населения в возрасте от 12 лет начали вакцинацию и 50,82% завершили ее. Самый высокий охват наблюдается в возрастной группе от 70 до 79 лет - 62% пожилых людей начали вакцинацию.

Среди медицинских работников 93% получили хотя бы одну дозу, а 86% прошли весь курс вакцинации.

Среди клиентов и сотрудников центров социальной помощи охват хотя бы одной дозой вакцины достигает 77%, а 68% прошли курс вакцинации.

Среди работников сектора образования охват хотя бы одной дозой вакцины достигает 75%, а 73% прошли курс вакцинации.

По крайней мере 56% населения старше 65 лет были вакцинированы одной дозой, а 50% прошли весь курс вакцинации.