Вт, 28.09.2021
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Кристина Тимановская, бегунья

Известно, сколько людей получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

На сегодняшний день в Латвии 910 311 человек получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19, а 836 007 человек были полностью вакцинированы, сообщает отдел проектов вакцинации Национальной службы здравоохранения.

48% всего населения начали вакцинацию против Covid-19, а 44% завершили ее. В свою очередь, 55,51% населения в возрасте от 12 лет начали вакцинацию и 50,82% завершили ее. Самый высокий охват наблюдается в возрастной группе от 70 до 79 лет - 62% пожилых людей начали вакцинацию.

Среди медицинских работников 93% получили хотя бы одну дозу, а 86% прошли весь курс вакцинации.

Среди клиентов и сотрудников центров социальной помощи охват хотя бы одной дозой вакцины достигает 77%, а 68% прошли курс вакцинации.

Среди работников сектора образования охват хотя бы одной дозой вакцины достигает 75%, а 73% прошли курс вакцинации.

По крайней мере 56% населения старше 65 лет были вакцинированы одной дозой, а 50% прошли весь курс вакцинации.

В Латвии все вакцины против Covid-19, одобренные Европейским агентством лекарственных средств, доступны населению. Вакцинация возможна у семейного врача, в медицинском учреждении, в пунктах вакцинации, торговых центрах и в пунктах выездной вакцинации. При этом людям старше 80 лет предоставляется возможность пройти вакцинацию дома.


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