В Эстонии суд переквалифицировал обвинение гонщику, из-за которого погибли три человека

В данном деле крайне определяющим было то, что, несмотря на то, что дорожные нарушения были совершенны спланированно, нет данных о том, что обвиняемый, игнорируя правила движения, хотел или собирался причинить кому-то смерть или увечья.

По оценке окружного суда, из совершенного обвиняемым — управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, значительное превышение скорости и движение по полосе встречного движения, и все это совершено в дневное время на шоссе с активным движением — нельзя сделать четкие выводы о том, что опасное для жизни людей поведение имеет признаки состава убийства. Согласно судебной практике, любое наносящее вред здоровью поведение может угрожать наступлением самых тяжелых последствий, но из этого нельзя автоматически сделать выводы о том, что совершающий это проявляет умысел убить.

По оценке суда, поведение обвиняемого непосредственно перед поступком — обгон автомобилей на большой скорости по встречной полосе (что подтвердили и показания свидетеля) — показало, что он хотел обогнать стоявшие впереди автомобили. До случившегося он также совершал крайне опасные обгоны без наступления каких-либо последствий. Суд считает, что поведение обвиняемого перед поступком дает основания сделать вывод, что и приближаясь к месту происшествия он хотел таким же образом обогнать стоявшие впереди машины.

"Поскольку в целом установлено, что обвиняемый не тормозил при обгоне, данное обстоятельство дает основания считать, что водитель считал и надеялся, что у него получится объехать совершавший впереди левый поворот автомобиль точно так же, как он это делал только что с другими автомобилями", - отметил окружной суд.

В данном случае суд пришел к выводу, что обвиняемый надеялся, что опасные последствия не наступят, и здесь речь идет о легкомысленном отношении к последствиям, поэтому, по оценке суда, причинение смерти трем людям и нанесение тяжкого вреда здоровью совершены по неосторожности.

Подводя итоги, окружной суд отметил, что в данном случае нельзя квалифицировать поступок Андреса Рейнарта по пунктам 2 и 3, части 1, 114 статьи Пенитенциарного кодекса, то есть как убийство при отягчающих обстоятельствах. Суд пришел к выводу, что дело нужно переквалифицировать в преступление по пунктам 1 и 2, части 2, статьи 422 Пенитенциарного кодекса, то есть нарушение правил дорожного движения и требований поведения, если это совершено в состоянии опьянения и повлекло за собой гибель двух и более людей.

Поскольку окружной суд переквалифицировал дело, приговор уездного суда пришлось аннулировать. По новой статье наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от трех до 12 лет.

В данном случае отягчающих обстоятельств нет. Смягчающим обстоятельством следует считать чистосердечного раскаяние. Раскаяние обвиняемый выражал и в уездном суде, и в окружном, также на протяжении всего судебного процесса он демонстрировать искреннее желание извиниться перед потерпевшими, хотя потерпевшие слушать это не захотели.