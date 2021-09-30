МОН: после вступления в силу требования о вакцинации, заявлений от работников образования будет мало

Он напомнил, что в сфере образования охват вакцинацией составляет около 75%, то есть большинство работников в этом секторе уже выполнили требование.

Точных прогнозов о том, сколько от непривитых работников образования поступит заявлений об увольнении, у министерства нет.

"Мы согласны с тем, что вакцины - единственный и самый надежный способ справиться с пандемией и вернуться к работе в этом секторе, как до нее", - сказал Северс.

Как сообщалось, Кабинет министров постановил, что после 15 ноября работники образования смогут продолжать работу очно только при наличии сертификата о перенесенном заболевании Covid-19 или вакцинации.

До 15 ноября обучение, за исключением университетов и колледжей, и присмотр за детьми возможны также при наличии отрицательного ПЦР-теста на Covid-19, сделанного за последние 48 часов, антигенного теста, сделанного в течение шести часов, или теста рутинного скрининга.

До середины ноября учебные заведения продолжат тестирование работников на Covid-19.

Педагогам, которые начали процесс вакцинации, до 15 ноября тесты будет оплачивать государство. Те, кто не начал вакцинацию, с 11 октября по 15 ноября будут оплачивать тестирование из личных средств.