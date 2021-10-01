Сб, 2.10.2021
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Известно, в каких городах Латвии будут самые низкие тарифы на отопление

Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

В этом году в тех краях Латвии, где для производства теплоэнергии используется природный газ, ожидаются более высокие тарифы на теплоэнергию, но во многих населенных пунктах тарифы не изменятся или даже снизятся, сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).

На тарифы существенно влияет рост цен на природный газ на мировых рынках, которые достигли рекордных показателей.

В октябре тарифы на теплоэнергию по сравнению с предыдущим отопительным сезоном будут ниже в:

  • Адажи,
  • Кекаве,
  • Баложи,
  • Огре,
  • Валмиере,
  • Резекне,
  • Олайне.

Выше в:

  • Риге,
  • Марупе,
  • Юрмале,
  • Пиньки,
  • Цесисе,
  • Айзкраукле,
  • Даугавпилсе
  • Эзерской волости.

В остальных краях Латвии тарифы остались такими же, как в конце отопительного сезона.

Как отмечает SPRK, с учетом тенденций на рынке природного газа ситуация во время отопительного сезона может измениться. В настоящее время на рассмотрении в комиссии находятся 16 проектов тарифов на теплоснабжение, и в нескольких городах они изменятся с 1 ноября.

В октябре 74% регулируемых предприятий теплоснабжения начнут отопительный сезон с прежними тарифами, у 12% тарифы выросли, у 14% - снизились. Средний тариф на теплоэнергию в Латвии увеличился с 53,89 евро за мегаватт-час в мае до 54,78 евро за мегаватт-час в октябре.

Как указывает SPRK, самый резкий прирост тарифов наблюдается в тех населенных районах, где теплоэнергия производится из природного газа. В свою очередь тарифы предприятий, которые используют щепу и гранулы, вырастут минимально или даже снизятся.

Фьючерсные цены на газ в октябре на бирже Gaspool в шесть раз выше, чем в октябре прошлого года. SPRK отмечает, что ситуация на бирже быстро меняется, однако в соответствии с прогнозами развития рынка ожидается, что цена на природный газ может стабилизироваться весной 2022 года.


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