Пн, 4.10.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом

ФОТО: Publicitātes foto

Сегодня, 1 октября, посол США в Латвии Джон Л. Карвайл и сопровождающие его лица посетили Рижский порт с ознакомительным визитом. В ходе визита посол встретился с Председателем Правления Рижского Свободного порта Виестурсом Зепсом и Управляющим Ансисом Зелтиньшем, совершил поездку по акватории порта и обсудил различные вопросы, связанные с развитием порта и сотрудничеством, а также заинтересованностью потенциальных инвесторов из США в развитии промышленных зон на территории Рижского Свободного порта.

Как известно, Рижский порт является стратегическим партнером НАТО. В последние годы Рижский порт и его терминалы наладили успешное сотрудничество с Вооруженными силами США по транспортировке грузов НАТО.

ФОТО: Пресс-фото

Рига также является популярным портом для морских круизных лайнеров, принимающим за год туристов в среднем из 121 страны мира. Примечательно, что путешественники из США составляют одну из самых многочисленных групп пассажиров круизных судов, которые посещают Ригу в рамках круизов по Балтийскому морю, организованных различными операторами круизных судов. В 2019 году пятая часть всех круизных туристов, обслуженных в Риге, была из США (13,8 тысячи). В этом году посредством прямых рейсов из Рижского порта был начат экспорт продукции латвийских деревообработчиков в США

ФОТО: Пресс-фото

Рижский Свободный порт - крупнейший порт в Латвии, где свои качественные услуги предоставляют около 200 частных компаний, работающих в порту, в том числе и 36 грузовых терминалов. В бизнес-кластере Рижского порта работает более 4000 человек.

Статья сделана сотрудничеством с Rīgas Brīvostu.


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