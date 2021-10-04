Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом

Рига также является популярным портом для морских круизных лайнеров, принимающим за год туристов в среднем из 121 страны мира. Примечательно, что путешественники из США составляют одну из самых многочисленных групп пассажиров круизных судов, которые посещают Ригу в рамках круизов по Балтийскому морю, организованных различными операторами круизных судов. В 2019 году пятая часть всех круизных туристов, обслуженных в Риге, была из США (13,8 тысячи). В этом году посредством прямых рейсов из Рижского порта был начат экспорт продукции латвийских деревообработчиков в США