Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Сегодня, 1 октября, посол США в Латвии Джон Л. Карвайл и сопровождающие его лица посетили Рижский порт с ознакомительным визитом. В ходе визита посол встретился с Председателем Правления Рижского Свободного порта Виестурсом Зепсом и Управляющим Ансисом Зелтиньшем, совершил поездку по акватории порта и обсудил различные вопросы, связанные с развитием порта и сотрудничеством, а также заинтересованностью потенциальных инвесторов из США в развитии промышленных зон на территории Рижского Свободного порта.