Рижский порт успешно конкурирует в сегменте перевалки зерна в Балтийском регионе

Значительны не только общие объемы переваленного в порту зерна, выращенного в Латвии, но и объемы переваливаемых через порт сельскохозяйственных грузов иностранного происхождения - в 2020 году 32% зерновых грузов, отправленных через Рижский порт, были доставлены напрямую из Литвы, России, Эстонии и других стран. Это означает, что отправители сельскохозяйственных грузов, базирующиеся за рубежом, выбирая более выгодное место для перевалки своей продукции, отдают предпочтение терминалам Рижского порта, не используя свои местные морские гавани.

«Конкурентоспособность услуг по перевалке определяется несколькими факторами - портовые сборы, эффективность обработки грузов, внутреннее транспортное сообщение, географическое положение, инфраструктура, а также спектр и качество услуг, доступных в порту», подчеркнул Виестурс Зепс, Председатель Правления Рижского Свободного порта.

Одним из важных элементов процесса обработки груза в порту являются услуги так называемых сюрвейеров или инспекторов качества груза. Сюрвейеры – это работающие в порту независимые эксперты, действующие в качестве агентов поддержки и контроля от имени поставщика, терминала или грузополучателя, проводящие осмотр и проверки судов, анализ и оценку качества грузов, с тем, чтобы каждый участник в логистической цепочке был уверен в должном состоянии, качестве и объеме отправленного или полученного груза.

«За годы работы мы проверили более 300 миллионов тонн различных грузов в наших лабораториях. Такие продукты, как уголь, твердое биотопливо, марганец и руда, ферросплавы, а также зерновые, масличные и бобовые культуры в основном проверяются в лабораторных условиях», - разъяснил Юлианс Стродс, старший грузовой инспектор компании «Incolab Services». Компания, которую он представляет, является одним из пяти поставщиков сюрвейерских услуг, работающих в Рижском порту.

«Результаты анализов и исследований определяют цену продукции, а также и возможность предъявления претензий предпринимателю как продавцу продуктов или поставщику услуг. Качественная работа таких лабораторий, как «Incolab Services», может предотвратить различные риски в цепочке грузоперевозок, как при получении, так и при отправке груза», - отметил Артурас Римкявичюс, Председатель Правления литовской компании «Agrobosas», подчеркнув важность работы сюрвейеров в сфере грузовых перевозок.

«Agrobosas» - это литовская компания, которая перевозит зерновые продукты, выращенные в соседней стране, в Рижский Свободный порт, где они хранятся на недавно построенных закрытых складах терминала SIA «Strek» на острове Криеву. Там же проводится проверка зерна, а затем, используя глубоководные причалы на острове Криеву, зерно загружается на суда типа PANAMAX и отправляется в Африку.

«Транспортные расходы рассчитываются комплексно - оценивая весь портфель услуг, доступных в порту», ​​- разъяснил литовский бизнесмен Артурас Римкявичюс, признавая, что, по расчетам предпринимателей, экономия затрат при перевалке зерна в Рижском порту составляет до 7 евро за тонну, что подтверждает эффективную и конкурентоспособную работу всего портового кластера.