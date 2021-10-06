Видео ⟩ Битва "легенд": Никита Джигурда вышел на ринг против депутата Милонова

Встречу "бойцов" организовал промоушен "Наше Дело", который организует бои MMA. Битва прошла по правилам бокса, однако в клетке и в перчатках для смешанных единоборств ММА. На опубликованных видео заметно, как Джигурда наносит удары Милонову, пока тот пытается защититься.

"Никаких договоров о том, что это будет "понарошку", нет. Я сказал, что обещаю, что Виталия Милонова не увезут на скорой помощи, и

задача была только не убить ненароком депутата Государственной думы",

- поделился Джигурда с Mash.

Исход боя

Судя по всему, Милонов проиграл бой, однако никаких официальных результатов пока не имеется.

"Джигурда дал сопернику два раза по пузу и победил. Милонов потом крокодильими слезами плакал, - рассказал в подкасте "Сережа и микрофон" Александр Емельяненко, боец смешанных единоборств.

На видео действительно заметно, что Джигурда без особых трудностей бьет Милонова, пока тот отступает, закрывая голову руками. Джигурда, впрочем, явно дрался только вполсилы.

Милонов вышел на бой в синих шортах и футболке, Джигурда же - только в красных боксерских трусах, не надев даже обувь.

Судя по виду, Никита следит за своим телом, что трудно сказать об избраннике российского народа.

Милонов хочет реванша

Скандально известный своими инициативами, в том числе с целью притеснения ЛГБТ в России, депутат Виталий Милонов заявил, что через год хочет провести реванш.

"Реванш будет, мне нужно только научиться хотя бы заниматься этим делом.

Я еще поколочу его так, что пойдут клочки по закоулочкам.

Год буду готовиться и поколочу. Никогда в жизни этим не занимался, на старости лет что-то решил", - поделился намерениями Милонов.

Еще до боя депутат честно признавался, что шансов победить у него нет, однако он хочет "победить самого себя", для чего есть только два выхода: "пойти и проиграть или испугаться". Когда его спросили о самочувствии после боя, он ответил, что "мужики не жалуются никогда".