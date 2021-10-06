В ближайшее время Rīgas satiksme предложит пассажирам новые возможности покупки билетов

Себестоимость поездки составляет не два евро и не 1,15 евро. Эта цена зависит от того, сколько нужно проехать и сколько пассажиров нужно перевозить. Себестоимость поездки намного превышает два евро, говорит Иннуса.

"Себестоимость варьируется от 2,80 до 3 евро в зависимости от типа транспортного сердства. Те, кто покупают билет за два евро у водителя - эту разницу все равно оплачивает самоуправление", - поясняет Иннуса.

Rīgas satiksme также принимает во внимание рост цен на электроэнергию и другие энергоресурсы, так как это влияет на общую инфраструктуру.

На вопрос, может ли увеличение расходов означать, что в будущем придется поднять стоимость поездки, председатель правления Rīgas satiksme Иннуса отмечает, что это вопрос компетенции государства и самоуправления.

"С точки зрения бизнеса, стоимость надо было поднять давно. Как заказчик, самоуправление, принимая во внимание платежеспособность населения и демографическую ситуацию, пытается сбалансировать, чтобы использование общественного транспорта было доступным.

В повышении цен нет большого искусства. Если политика заключается в сокращении числа автомобилистов, необходимо найти способы, как это сделать. У пассажира должна быть мотивация к этому. Если потребительские расходы на частный транспорт ниже, чем на общественный, то у нас будет обратный эффект", - говорит Иннуса.

Таким образом, невозможно посмотреть на расходы и доходы компании от билетов - необходимо посмотреть на общую выгоду, которую общество и муниципалитет извлекают из этого набора - сколько людей перемещается и на каком транспорте они катаются.

Поэтому компания не планирует повышать тарифы.

Говоря о системе оплаты в общественном транспорте Риги, Иннуса отмечает, что в ближайшее время пассажирам будут предложены новые возможности покупки билетов.

"Буквально две-три недели, и мы позволим всем пассажирам использовать свое приложение, также будет соглашение с Mobilly и еще одно приложение для продажи билетов, которое позволит пассажирам покупать QR-билеты. Работа по оценке завершена, и я надеюсь, что мы сможем ввести новую систему продажи билетов максимум за три недели", - говорит Иннуса.