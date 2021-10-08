Пт, 8.10.2021
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Кристиан Хельт, посол Германии в Латвии

Для RUS TVNET ⟩ Лиене Грейфане о работе в ресторане в Сочи: "Руководство хочет, чтобы я с ними была до пенсии"

Лиене Грейфане ФОТО: Mārtinš Otto,TVNET

Во вторник, 5 октября, латвийская певица и кинорежиссер Лиене Грейфане отметила свое 36-летие. Сейчас артистка проживает в Сочи и недавно сообщила в соцсетях, что стала арт-директором местного ресторана. RUS TVNET связался со знаменитостью и попросил прокомментировать последние новости.

Лиене рассказала, что пока у нее даже не было времени отпраздновать день рождения. Да, она действительно теперь арт-директор ресторана в Сочи. 

"Работаю в группе "Грейс". Это сеть отелей и ресторан "Аурум". Моя должность - арт-директор. Сейчас готовлю шоу "Мулен Руж", - рассказала Грейфане.

Она объяснила, что на ней сейчас организация концертов, спектаклей, шоу и прочее. Подбор музыкантов для музыкального сопровождения в ресторане. На данный пост она заступила с 4 октября. 

"Руководство хочет, чтобы я с ними была до пенсии. Но такого у меня в планах нет", - смеется Лиене. 

Сейчас Грейфане продолжает работать в онлайн-академии искусств и над своими фильмами. 

Напомним, короткометражный фильм Лиене Грейфане "Дымов", в котором снялась Елизавета Боярская, покорил сердца жюри и зрителей в Ницце на фестивале Solaris.

"Наш фильм получил две награды: "Лучшая актриса" (Елизавета Боярская) и "Лучший студенческий короткометражный фильм". Я даже мечтать не могла о таком успехе", - призналась Лиене.

Она подчеркнула, что фильм побывал в очень многих странах и его посмотрело огромное количество людей. Грейфане добавила, что скоро "Дымов" "закончит свой фестивальный путь" и тогда зрители смогут оценить его.

Ранее стало известно, что латвийская певица и кинорежиссер Лиене Грейфане окончила Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) с красным дипломом.


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