Пт, 8.10.2021
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Видео ⟩ В Таллинне девочка упала с моста на проезжую часть

Несчастный случай на Лаагна-теэ ФОТО: Kuvatõmmis

В Эстонии, в Таллинне, в четверг девочка упала с пешеходного моста на проезжую часть. На место выехали несколько оперативных автомобилей, большая часть полосы в одном направлении была закрыта, пишет Rus.Postimees.

На видео в группе EZ-дуны можно было увидеть прибывшие на место многочисленные полицейские патрули и скорую помощь В комментариях очевидцы рассказывали, что с моста Саарепийга на дорогу упал человек.

По словам очевидцев, девочка-подросток была жива, но у нее были переломаны руки и ноги, и очевидец перевернул ее, чтобы она не задохнулась.

Полиция подтвердила, что в четверг вечером действительно произошло такое событие. "Сегодня около 18:10 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Лаагна-теэ в Ласнамяэ с моста упал ребенок", - подтвердила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.

"Скорая доставила девочку в больницу, где она находится под присмотром врачей. Более точные обстоятельства выясняются, - добавила Лойде. - Полиция желает девочке скорейшего выздоровления".

 
 
 
 

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