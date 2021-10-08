Видео ⟩ В Таллинне девочка упала с моста на проезжую часть

На видео в группе EZ-дуны можно было увидеть прибывшие на место многочисленные полицейские патрули и скорую помощь В комментариях очевидцы рассказывали, что с моста Саарепийга на дорогу упал человек.
По словам очевидцев, девочка-подросток была жива, но у нее были переломаны руки и ноги, и очевидец перевернул ее, чтобы она не задохнулась.
Полиция подтвердила, что в четверг вечером действительно произошло такое событие. "Сегодня около 18:10 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Лаагна-теэ в Ласнамяэ с моста упал ребенок", - подтвердила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.
"Скорая доставила девочку в больницу, где она находится под присмотром врачей. Более точные обстоятельства выясняются, - добавила Лойде. - Полиция желает девочке скорейшего выздоровления".