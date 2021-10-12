IKEA, Depo и другие. Можно ли туда попасть без ковид-сертификата?

Как рассказали в пресс-службе IKEA, рижский магазин продолжает работу в обычном режиме, однако для посещения необходим действующий ковид-сертификат, кроме того, как и в других местах, необходимо предоставить удостоверение личности.

Отрицательный тест на коронавирус в данном случае не подходит - необходим именно ковид-сертификат.

Аналогичная ситуация в сети строительных магазинов Depo. Там вход также осуществляется только по ковид-сертификатам, однако компания призывает невакцинированных жителей заказывать необходимые товары онлайн и забирать их в созданных у магазинов пунктах выдачи товаров.

Закупаться онлайн призывает и сеть строительных магазинов K-Senukai, где очная торговля также осуществляется в "зеленой" зоне, то есть необходим ковид-сертификат. В сети K-Senukai товары можно приобрести на сайте магазина и по телефону. Стоит отметить, что минимальная сумма заказа в интернете составляет 19,99 евро.

Необходим ковид-сертификат, например, и для посещения секонд-хендов - на них распространяются те же правила, что и на магазины одежды, закрытые для непривитых жителей.

Напомним, в "зеленом" режиме в Риге работает и торговый центр Gallerija Riga - все магазины и места предоставления услуг торгового центра доступны исключительно по ковид-сертификату.

Аналогичная ситуация и в более маленьких торговых центрах, например, Dole или Minska.

А вот торговый центр Akropole разделен на "зеленую" и "красную" зоны - если непривитые жители могут посещать лишь несколько магазинов, в том числе Rimi, то для вакцинированных жителей доступны все магазины торгового центра.