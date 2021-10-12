Вт, 12.10.2021
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Зайга Кравале, врач больницы им. Страдиня

Янис Зузанс с бывшей женой отправился в совместное путешествие

Миллионер, владелец игорных залов и меценат Янис Зузанс и его бывшая жена Дина Зузане отправились в совместное путешествие. Об этом свидетельствуют фотографии в социальных сетях.

Предполагаетя, что Зузансы, прожившие вместе 40 лет и объявившие публично о разводе в мае этого года, сейчас вместе уехали на Мальдивы. К ним присоединились их дочери и внуки.

Янис Зузанс не скрывает новых отношений. 3 сентября в Instagram он разместил романтическую фотографию. На снимке предприниматель запечатлен с той самой блондинкой, с которой был замечен на церемонии "Приз Пурвитиса 2021" и на открытии фестиваля Rīga Jūrmala 2021.

Янис Зузанс и его жена - меценат и коллекционер Дина Зузане - решили развестись после 40 лет совместной жизни.

В беседе с порталом Apollo.lv Зузанс рассказал, что в настоящее время начался официальный процесс развода между ним и его женой Диной: "Мы договорились, что после развода останемся хорошими друзьями, потому что в нашем браке родились две дочери".

При разводе паре придется делить имущество и миллионы. Летом прошлого года Дина Зузане рассказала журналу Pastaiga, что никогда не считала, что бизнес и деньги относятся только к Янису, у них все общее. В базе Lursoft содержится информация о том, что в 2010 году Дина и Янис Зузанс заключили брачный договор, который предусматривает раздел всего имущества.

Пара поженилась в январе 1986 года, но их отношения начались гораздо раньше. На протяжении многих лет Янис и Дина посещали премьеры оперы и балета, презентации и концерты, а также другие светские и культурные мероприятия, в том числе в области искусства. Они являются одними из самых известных меценатов в Латвии.


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