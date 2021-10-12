Видео ⟩ Пьяный водитель пытался скрыться от полиции по лесам, но получил почти 2000 евро штрафа

В субботу, 9 октября, полицейские на 67-м километре дороги Вецумниеки - Нерета - Субате констатировали автомобиль Hyundai Coupe, ехавший со скоростью 131 км/час в месте, где максимально разрешенная скорость движения составляет 90 км/час.
Кроме того, стражи порядка заметили, что у машины нет госномера. Когда полицейские включили световые сигналы и отдали распоряжение остановиться, водитель начал бегство.
Видео: Погоня за водителем
Во время преследования у водителя многократно требовали остановиться, однако он продолжал бегство по лесным и земляным дорогам, по лугам и бездорожью, пока Hyundai не застряла в лесном массиве.
Однако и тогда водитель на заглушил двигатель и продолжил двигаться вперед и назад, поэтому
полицейский принял решение через открытое окно запустить в салон машины слезоточивый газ, после чего водителя удалось задержать.
Выяснилось, что водитель 1999 года рождения сел за руль с 1,17 промилле алкоголя в организме, кроме того, у него не было прав. В свою очередь у машины не было техосмотра и обязательной страховки.
За нарушения водитель оштрафован на общую сумму 1920 евро.
Кроме того, начат уголовный процесс за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав.