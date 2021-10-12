Выросло количество классов на удаленном обучении
Из-за заболеваемости Covid-19 выросло количество классов, перешедших на удаленное обучение, сообщила старший эксперт Государственной службы качества образования Яна Вейнберга.
Из-за заболеваемости Covid-19 выросло количество классов, перешедших на удаленное обучение, сообщила старший эксперт Государственной службы качества образования Яна Вейнберга.
За неделю увеличилось количество классов и их частей на удаленном обучении на всех ступенях общего образования.
В дошкольных учреждениях на удаленном обучении находятся 2,21% всех групп, а в 1,97% групп удаленно учится часть группы. На этапе основyого образования удаленно обучаются 6,59% классов и 4,19% классов частично.
Доля классов на удаленном обучении в основном образовании за неделю увеличилась почти на 2%. В среднем образовании удаленно обучаются 3,56% классов, а в 6,53% случаев удаленно обучается часть класса.
Больше всего классов на удаленном обучении в Риге и Даугавпилсе, причем чаще удаленно учатся 1-6-е классы.
В профессиональном образовании в удаленном формате учатся 87 классов, а еще 100 классов - частично.