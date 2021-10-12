Вт, 12.10.2021
Она прощалась с одним сыном, но другой умер первым. Саму ее мы смогли выписать только за день до похорон братьев Зайга Кравале, врач больницы им. Страдиня
Зайга Кравале, врач больницы им. Страдиня

Выросло количество классов на удаленном обучении

ФОТО: AFP/SCANPIX

Из-за заболеваемости Covid-19 выросло количество классов, перешедших на удаленное обучение, сообщила старший эксперт Государственной службы качества образования Яна Вейнберга.

За неделю увеличилось количество классов и их частей на удаленном обучении на всех ступенях общего образования.

В дошкольных учреждениях на удаленном обучении находятся 2,21% всех групп, а в 1,97% групп удаленно учится часть группы. На этапе основyого образования удаленно обучаются 6,59% классов и 4,19% классов частично.

Доля классов на удаленном обучении в основном образовании за неделю увеличилась почти на 2%. В среднем образовании удаленно обучаются 3,56% классов, а в 6,53% случаев удаленно обучается часть класса.

Больше всего классов на удаленном обучении в Риге и Даугавпилсе, причем чаще удаленно учатся 1-6-е классы.

В профессиональном образовании в удаленном формате учатся 87 классов, а еще 100 классов - частично.


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