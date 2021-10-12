В Чили найден самый старый "рафик" "Латвия". Он возвращается домой

Уникальный "рафик" был найден в Чили. По имеющейся в распоряжении музея информации, этот автомобиль - самый старый РАФ из известных в мире и единственный образец микроавтобуса РАФ первого поколения.

Микроавтобус РАФ "Латвия" ФОТО: Рижский мотормузей

Весной 2020 года началась борьба за приобретение РАФ-977В "Латвия" в коллекцию Рижского мотормузея. Автомобиль присмотрели и коллекционеры из России, однако после эмоционального рассказа о его истории и высказанного уважения к старейшему автомобилю предпочтение было отдано специалистам рижского музея.

Микроавтобусы РАФ первого поколения (РАФ-10 "Фестиваль", РАФ-977, РАФ-977В "Латвия" и несколько экспериментальных образцов - РАФ-08 и РАФ-978 "Спридитис") были изготовлены в период с 1957 года по май 1962 года. Всего было произведено около 1300 экземпляров, преимущественно использовался ручной труд. Внешне их можно узнать по разделенному лобовому стеклу и прямоугольной декоративной решетке радиатора.

Микроавтобус РАФ "Латвия" ФОТО: Рижский мотормузей

В начале производства микроавтобусов РАФ были предприняты попытки рекламировать продукцию завода за рубежом с целью экспорта. Поэтому произведенные в Латвии составе СССР

микроавтобусы "Латвия" и "Спридитис" были выставлены в 1960 году на Женевской международной автомобильной выставке, а в Чили "рафик", скорее всего, был ввезен из Швейцарии.

Над РАФ-977В "Латвия" будут работать реставраторы, команда специалистов музея и приглашенные эксперты. После исследования автомобиль может пополнить экспозицию бауского филиала Рижского мотормузея, где уже сейчас можно осмотреть уникальную коллекцию "рафиков".