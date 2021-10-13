Плявниеки и Пурвциемс - самые густонаселенные места в Латвии

Рига и Огре также являются самыми густонаселенными городами Латвии: в них проживает 2429 и 1598 жителей на квадратный километр соответственно. Средняя плотность населения в Юрмале составляет 565 человек на квадратный километр, и она занимает лишь 41-е место в списке самых густонаселенных городов Латвии.

В Риге 13 территорий, на квадратном километре которых проживает более 10 000 жителей.

Пять из этих территорий расположены в Пурвциемсе или в окрестностях Пурвциемса/Тейки. Самый густонаселенный район - Плявниеки, где в переписи населения зарегистрировано почти 20 000 жителей в пределах одного квадратного километра.

Сравнивая данные о численности населения на всей прилегающей территории, тенденции похожи: плотнее других заселены окрестности Плявниеки и Пурвциемса, за ними следуют Авоты, Ильгюциемс и Кенгарагс. В городах и на густозаселенных территориях количество жителей подсчитано также в ячейках размером 100 на 100 метров.

Как сообщили в ЦСУ, подробные данные о демографических показателях доступны в браузере карт портала официальной статистики и на Латвийском портале открытых данных.

Детализация данных дает возможность изучить всю территорию Латвии, поделенную на карте на ячейки размером 1х1 километр, и ознакомиться с характеризующими население показателями независимо от административной территории, территориальной единицы, в границах селений или прилегающих территорий.

В рамках квадратного километра опубликованы данные по половой принадлежности жителей и основным возрастным группам, а также удельный вес граждан Латвии, доля населения, родившегося за границей, и населения, чье постоянное место жительства изменилось в течение предыдущего года.