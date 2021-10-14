В Латвии - рекорд новых случаев и смертей от Covid-19 за сутки

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:

четыре человека в возрасте от 60 до 69 лет,

семь человек в возрасте от 70 до 79 лет,

девять человек в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1928 (80%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 480 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость снова обновила рекорд с начала пандемии - теперь это 1056,8 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 21 504 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,2%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 178 298 человек, 2857 из которых скончались.

По расчетам LЕТА, за последние 14 дней общее количество заболевших составило 20 007 человек.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах Латвии увеличилось за сутки с 899 до 954 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 144 пациента с Covid-19, выписаны - 70.

В настоящее время в больницах находятся 838 пациентов со средне-тяжелым течением заболевания, состояние 116 человек - тяжелое, что составляет 12,1% общего числа госпитализированных.