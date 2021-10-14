SPKC начнет рассылать сообщения инфицированным Covid-19

Текстовые сообщения будут отправлены с номера телефона 29188770, и их получат те люди, номера телефонов которых будут указаны в информации, предоставленной лабораторией.

Помимо этого, о положительном результате теста на Covid-19 также можно будет узнать на портале e-veselība в информации, предоставленной лабораторией, или обратившись к семейному врачу.

С начала пандемии SPKC обеспечивает опрос и информирование пациентов с Covid-19 на постоянной основе семь дней в неделю, но в текущей эпидемиологической ситуации мощностей уже недостаточно, чтобы связаться с более чем 2000 пациентами с Covid-19 в сутки.

SPKC объясняет, что правильное поведение пациентов с Covid-19 имеет решающее значение для предотвращения дальнейшего распространения инфекции и снижения риска заражения родственников, коллег и других лиц. SPKC призывает всех, у кого диагностирована инфекция Covid-19, строго соблюдать требования режима изоляции, в том числе не покидать медицинское учреждение, место жительства или другое место пребывания, а также быть в доступе для общения и сотрудничества с семейным врачом и другими медицинскими работниками.

Единственное исключение - если человеку требуется медицинская помощь по назначению врача.

Во время изоляции человек не должен подвергать других людей риску заражения, вступать в прямой контакт с другими людьми (принимать гостей, ходить в гости, на раюоту или посещать общественные места). Также необходимо следовать инструкциям SPKC и врача.

Изоляция может быть прекращена только с разрешения лечащего врача, при этом, если необходимо, лицу выдается лист нетрудоспособности на период изоляции.

SPKC призывает каждого пациента с Covid-19 немедленно уведомить своего работодателя, администрацию школы или руководителя коллектива о своей инфекции, а также проинформировать всех членов семьи, живущих вместе с ним (в одном домохозяйстве).

SPKC также напоминает, что контактные лица с высоким риском заражения обязаны строго соблюдать домашний карантин.