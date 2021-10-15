Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта

«Это уникальная возможность для детей и молодежи побыть на свежем воздухе, несколько раз в неделю заняться спортом, проводить свободное время с пользой, занимаясь парусным спортом и участвуя в соревнованиях и регатах», - подчеркнула тренер Вита Матисе.

Возможность совершенствовать работу морской школы, а также улучшить общее предложение яхт-клуба и качество его услуг возникла благодаря участию Управления Рижского Свободного порта в Программе эстонско-латвийского приграничного сотрудничества 2014 – 2020 гг. в рамках проекта «Улучшение инфраструктуры яхтенных портов и создание сети яхтенных портов в Эстонии и Латвии» (EST-LAT Harbours). В рамках проекта была усовершенствована инфраструктура яхт-клуба, оборудованы яхтенные причалы, созданы рабочие помещения для хранения инвентаря и место для отдыха.

«Новая инфраструктура дала нам возможность улучшить работу детско-юношеской школы, теперь у нас есть возможность принимать в школу больше учеников, а также продлить школьный сезон, потому что без новой инфраструктуры обучение в плохую погоду было бы очень сложным», - отметила спортивный тренер.

В настоящее время Управление Рижского свободного порта участвует в проекте эстонско-латвийской программы приграничного сотрудничества «Улучшение и продвижение сети портов восточного побережья Балтийского моря».

В рамках данного проекта планируется оснастить Городской яхт-клуб подъемным лифтом для яхт, краном для снятия яхт-мачт, а также рабочими столами и инструментами для ремонта яхт на территории яхтенного порта. В свою очередь, яхтенный порт ассоциации «Latvian Sailing Team» планируется оборудовать дополнительными понтонными платформами для защиты марины от волн, а также создать дополнительные оборудованные причалы для яхт с подключением водо- и электроснабжения. Все работы планируется завершить к 31 декабря 2022 года.

«Во всем мире яхтенные порты - это популярные туристические объекты, являющиеся неотъемлемой частью городской среды. Это природосберегающий, экологически чистый вид туризма и спорта, который ежегодно приносит доход городу и вносит вклад в экономику страны», - отметил Виестурс Зепс, Председатель Правления Рижского Свободного порта. «Наша цель – сделать Ригу еще более популярным направлением для любителей парусного спорта из региона Балтийского моря и Скандинавии, а также создать хорошие предпосылки для развития парусного спорта в Риге», - подчеркнул В.Зепс.

В настоящее время в Рижском Свободном порту находятся 5 хорошо оборудованных яхтенных портов на обоих берегах Даугавы. Яхты любого размера без ограничений по длине, высоте и осадке могут заходить в Рижский порт. Передвижение яхт и прогулочных судов разрешено по всей акватории Рижского порта. На сайте Управления Рижского Свободного порта есть информация для любителей парусного спорта: https://rop.lv/ru/dlya-lyubiteley-parusnogo-sporta.

Статья сделана сотрудничеством с Rīgas Brīvostu.