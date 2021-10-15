Клуб НХЛ "Коламбус Блю Джекет" пожертвует 80 тысяч долларов на развитие хоккея в Латвии

Эта инициатива создана в память о трагически погибшем этим летом вратаре Матисе Кивлениексе. "Коламбус" этим летом создал фонд памяти вратаря, который будет поддерживать развитие молодёжных проектов в Коламбусе и Латвии.

В честь 80-го номера, под которым выступал Кивлениекс, владельцы "Блю Джекетс" пожертвуют 80 тысяч долларов, добавив эту сумму к уже собранным 100 тысячам. Пожертвованные средства будут направлены на хоккейные занятия и приобретение экипировки для юных вратарей по всей Латвии.

Генеральный секретарь LHF Виестурс Козиолс отмечает, что лагеря для детей и тренировочный процесс будут организованы с целью почтить память оставленному наследию Матиса Кивлениекса. "Новые вратари будут воспитываться таким образом, чтобы однажды они смогли добиться таких же высот, каких добился Матис", - говорится в сообщении LHF.

Напомним, Матис Кивлениекс трагически погиб 4 июля, когда в него попала неудачно выпущенная пиротехническая ракета. Трагедия произошла в американском городе Нови, штат Мичиган, на свадьбе дочери тренера вратарей команды "Коламбус Блю Джекетс" Мэнни Легаси.