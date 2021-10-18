FT: Более 580 грузовых судов застряли в морях и океанах по всему миру

Широкий спектр проблем создал неприятные последствия - цены на доставку товаров ощутимо возросли.

К примеру, перевозка грузов в 12-метровых контейнерах стоит почти 10 000 долларов. Это в три раза дороже, чем в начале года, и в 10 раз дороже, чем до пандемии, свидетельствуют подсчеты Freightos.

Руководитель Kuehne+Nagel Детлеф Трефцгер указывает, что пробки в морях продлятся минимум до февраля следующего года, когда будут отмечать китайский Новый год. До этого ситуация может стать еще тяжелее. Другие эксперты указывают, что кризис не закончится в феврале, особенно если погода будет неблагоприятной или в Китае будут новые вспышки Covid-19 и порты будут закрыты.

"Зима в северном полушарии приближается, и это приведет к обычным проблемам в портах. Из-за снега, дождя и других погодных условий могут закрыть грузовые терминалы. Однако сейчас очень сложно прогнозировать, что будет дальше", - сказал Ларс Микаель Йенсен, руководитель операций в глобальных океанах Maersk.

Он добавил, что, "очень вероятно, мы еще не достигли наихудшей возможной ситуации".

Что касается Европы, то долгое ожидание ждет суда, собирающиеся зайти в порты Гамбурга и Антверпена. Даже если им не нужно ждать несколько дней, серьезные проблемы все равно возможны. Портам Роттердама в Нидерландах и Филикстоу в Великобритании не хватает водителей грузовиков. Из-за этого грузы застревают в портах и их передвижение по Европе и Великобритании заметно замедляется.

Во вторник представители порта Филикстоу сообщили, что этот британский порт пострадал от кризиса больше всего. Пока входа в этот порт ждут два контейнеровоза, но оператор Maersk сообщил, что более крупные суда будут перенаправлены в другие европейские порты, а в этот отправятся суда поменьше.

Похожие проблемы наблюдаются на западном побережье США. Хотя в октябре число судов, ожидающих входа в порт, снизилось (с 76 в сентябре до 57 в октябре), снижение численности портовых работников и водителей означает, что судам надо ждать в очереди две недели, чтобы зайти в порт и разгрузить перевозимое - от спортивной обуви до тропических фруктов и конструкторов Lego.

Именно поэтому полная разгрузка судов длится на три недели дольше, чем до пандемии.

Например, крупнейшие порты Китая работают круглые сутки, чтобы обслужить все входящие суда, однако этот процесс не происходит достаточно быстро.