Пн, 18.10.2021
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FT: Более 580 грузовых судов застряли в морях и океанах по всему миру

Иллюстративное фото ФОТО: EPA/Scanpix

Более сотни судов ждут в очереди, чтобы войти в порты контейнеровозов Гонконга и Шэньчжэня. Это в очередной раз доказывает существование проблем, тяжело затронувших цепи доставки во всем мире, в результате которых выросли цены на разные товары и услуги как в Европе, так и в США. Тем более приближается Рождество, и есть подозрения, что проблема продуктов и сырья станет еще более ярко выраженной, сообщает Financial Times (FT).

Судовая пробка на юге Китая на сегодня - серьезнейшее затруднение на мировой карте логистики. Из-за тайфуна на этой неделе на два дня закрылись порты на южном побережье Китая. FT указывает, что неблагоприятные обстоятельства только ухудшают логистические проблемы, возникшие в ходе пандемии. Что касается пандемии - в августе единственный случай заболевания Covid-19 парализовал огромный порт Нинбо, закрытый на карантин.

По расчетам, во всем мире более 580 контейнеровозов ждут входа в порт, и это число удвоилось с начала года.

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"Цепь доставок под ударом со всех сторон, и многие привычные пути доставки просто перестали существовать. Проблем много, и гораздо больших, чем мы видим в портах", - говорит аналитик Drewry Саймон Хини.

Спрос на продукты потребления во время пандемии Covid-19 создал проблемы для логистических компаний, которые не могли доставить продукты и сырье вовремя, так как не хватало портовых работников, шоферов грузовиков и другого персонала.

Прибытие груза по месту назначения с опозданием - одна проблема. Также есть проблемы с грузовыми операциями и другими действиями в порту. Из-за перегрузки большая часть портов просто не справляется с объемом входящих грузов.

Широкий спектр проблем создал неприятные последствия - цены на доставку товаров ощутимо возросли.

К примеру, перевозка грузов в 12-метровых контейнерах стоит почти 10 000 долларов. Это в три раза дороже, чем в начале года, и в 10 раз дороже, чем до пандемии, свидетельствуют подсчеты Freightos.

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Руководитель Kuehne+Nagel Детлеф Трефцгер указывает, что пробки в морях продлятся минимум до февраля следующего года, когда будут отмечать китайский Новый год. До этого ситуация может стать еще тяжелее. Другие эксперты указывают, что кризис не закончится в феврале, особенно если погода будет неблагоприятной или в Китае будут новые вспышки Covid-19 и порты будут закрыты.

"Зима в северном полушарии приближается, и это приведет к обычным проблемам в портах. Из-за снега, дождя и других погодных условий могут закрыть грузовые терминалы. Однако сейчас очень сложно прогнозировать, что будет дальше", - сказал Ларс Микаель Йенсен, руководитель операций в глобальных океанах Maersk.

Он добавил, что, "очень вероятно, мы еще не достигли наихудшей возможной ситуации".

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Что касается Европы, то долгое ожидание ждет суда, собирающиеся зайти в порты Гамбурга и Антверпена. Даже если им не нужно ждать несколько дней, серьезные проблемы все равно возможны. Портам Роттердама в Нидерландах и Филикстоу в Великобритании не хватает водителей грузовиков. Из-за этого грузы застревают в портах и их передвижение по Европе и Великобритании заметно замедляется.

Во вторник представители порта Филикстоу сообщили, что этот британский порт пострадал от кризиса больше всего. Пока входа в этот порт ждут два контейнеровоза, но оператор Maersk сообщил, что более крупные суда будут перенаправлены в другие европейские порты, а в этот отправятся суда поменьше.

Похожие проблемы наблюдаются на западном побережье США. Хотя в октябре число судов, ожидающих входа в порт, снизилось (с 76 в сентябре до 57 в октябре), снижение численности портовых работников и водителей означает, что судам надо ждать в очереди две недели, чтобы зайти в порт и разгрузить перевозимое - от спортивной обуви до тропических фруктов и конструкторов Lego.

Именно поэтому полная разгрузка судов длится на три недели дольше, чем до пандемии.

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Например, крупнейшие порты Китая работают круглые сутки, чтобы обслужить все входящие суда, однако этот процесс не происходит достаточно быстро.

"Когда проблемы сойдут на нет, у портов все равно будет полно работы, ведь нужно будет обслужить и те суда, которые сильно задержались. Никто больше не ждет, что этот кризис закончится гладко. В любом случае нам придется столкнуться с различными проблемами в процессе доставки грузов", - подчеркивает Йенсен.


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